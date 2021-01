Théo Maledon prend ses marques avec le Thunder

Si Evan Fournier (douleurs au dos) manquait à l’appel pour le duel franco-français à Orlando, Théo Maledon s’est tout de même mis en lumière dans la victoire de son Thunder en Floride.

Le rookie tricolore a certes connu son plus petit temps de jeu (19 minutes), mais il a pour le coup réalisé le meilleur match de sa jeune carrière NBA avec 12 points, 4 passes et 3 rebonds, le tout à 5/7 aux tirs.

Jouer comme lors de son premier match de présaison

Auteur d’un tir au buzzer du premier quart-temps, Théo Maledon a également pesé en dernier quart-temps, à la passe ou à la conclusion des quatre premiers paniers de son équipe.

« Je suis encore en train d’apprendre, c’est sûr », a-t-il réagi après le match. « Mais une des choses que m’ont dit le coach et mes coéquipiers, c’est d’être agressif et de jouer comme dans mon premier match de présaison. C’est ce que j’ai essayé de faire, en entrant en jeu plus agressif en défense pour commencer. Je dois continuer comme ça. »

Avec ses 20 points face aux Spurs en présaison, Théo Maledon avait joué sans appréhension pour ses débuts officieux dans la Grande Ligue. Il a remis ça hier en acceptant volontiers son duel face à Cole Anthony mais en profitant tout simplement des largesses de la défense du Magic.

« Les défenses sont différentes ici. Ça dépend des équipes évidemment mais il y a plus de blocs défensifs en Europe. Je suis en train d’apprendre les différentes formes de défense de nos adversaires en posant le maximum de questions à mes coéquipiers et les coachs. J’essaie de profiter des espaces laissés par les défenses adverses. »

Trouver le bon équilibre

Après trois défaites d’affilée, le Thunder avait grand besoin de renouer avec la victoire et Théo Maledon y a activement participé. Très bon avec les remplaçants, le rookie arrivé de Villeurbanne a grappillé quelques minutes avec les titulaires grâce à ses bonnes passes et son jeu très propre (une seule balle perdue).

« C’est un point qu’on avait discuté au shootaround et on l’a bien mis en application. On a bien fait bouger le ballon et on a trouvé de bonnes positions de tirs grâce à ça, avec des passes d’un côté et à l’autre et dans la peinture. On doit continuer à le faire. »

Dans la pépinière du Thunder, Théo Maledon a une belle carte à jouer et ses débuts sont intéressants au relais du duo Shai Gilgeous-Alexander – George Hill. Et son coach apprécie ce qu’il voit sur le terrain.

« L’équilibre est fragile entre être agressif mais aussi ne pas commettre trop d’erreurs pour nos jeunes joueurs. Ils progressent là-dessus soir après soir et ce soir, Théo a trouvé un bon équilibre », reconnaît Mark Daigneault. « Le banc nous a énormément aidé, ils nous ont stabilisé. Théo a été agressif des deux côtés du terrain. »