Meilleure progression de l’année, Brandon Ingram poursuit son envolée

Il reste un peu moins de 3 secondes à jouer dans ce Pelicans – Raptors. Brandon Ingram vient de convertir son premier lancer pour donner trois points d’avance à son équipe (119-116). Un deuxième panier et c’est la victoire quasi assurée. L’ailier lâche alors en direction de Josh Hart : « C’est terminé, terminé. »

Le joueur des Pelicans n’est pas trahi par son niveau de confiance puisqu’il convertit bien ce second lancer. Au même moment, la poignée de supporters autorisés dans le Smoothie King Center (750 personnes) tentent de se faire entendre avec des chants… de MVP pour l’ailier du club.

Les fans locaux ne sont pas les seuls à saluer le beau début de saison de leur ailier. « Je sais que c’est trop tôt mais tout ce que je peux dire, c’est MVP », reprend Eric Bledsoe, qui sort de deux saisons avec Giannis Antetokounmpo.

Salué par Zion Williamson

Auréolé de son titre de meilleure progression de l’année, l’ancien joueur des Lakers a remporté le premier trophée de joueur de la semaine à l’Ouest. Après six rencontres, dont quatre remportées par son équipe, il tourne à 24 points de moyenne (47% aux tirs dont 42% de loin), près de 7 rebonds et 5 passes de moyenne. Hormis l’adresse générale, toutes ces données sont jusqu’ici ses meilleures en carrière.

Parler de potentiel candidat au titre de MVP est évidemment prématuré. En parler comme le patron des Pelicans l’est beaucoup moins. « Il nous porte. Quand nous avons besoin de lui, il est là pour nous », salue d’ailleurs Zion Williamson, le deuxième meilleur marqueur de l’équipe.

La preuve, c’est à lui qu’est revenu le ballon pour les dernières possessions de ce match face aux Raptors. Il en a fait bon usage en affichant sa patience pour aller au contact et obtenir des passages sur la ligne (11/14 dont 6/6 dans la dernière minute) ou, pris à deux au poste, en ressortant un bon ballon dont Eric Bledsoe va finir par profiter avec un shoot ouvert dans le corner.

« Je n’ai pas vraiment imaginé de système pour lui », reconnaît Stan Van Gundy. « Ma philosophie était de donner la balle au meilleur joueur que nous avions sur le parquet. C’était une bonne séquence offensive, il a bien géré ça. »

À l’aise dans le « money time »

Brandon Ingram se dit « à l’aise » dans ce rôle de tueur de fin de partie, comme il l’a fait cette nuit : « Je sais que mes coéquipiers comptent sur moi pour faire la différence à la fin d’un match. C’est à moi d’être à la hauteur, que ce soit en prenant le tir ou la bonne passe vers un coéquipier. » Il sait aussi qu’il peut faire encore mieux dans ces situations, car il affiche seulement un 6/21 aux tirs, en cumulé, dans la dernière période cette saison.

« Je dois me maintenir à un niveau élevé », affiche-t-il. « Je dois faire les bons choix à la fin du match, jouer en souplesse, tout en prenant soin du ballon et en réalisant quel est le bon tir à prendre. Cela signifie que s’ils me font confiance, je dois me faire confiance pour faire les bons choix. »

« Je pense que c’est lié à l’expérience », remarque encore Brandon Ingram, qui démarre sa 5e saison NBA. « On a vécu beaucoup de choses depuis notre arrivée dans la ligue. Nous avons la chance d’essayer de faire les choses correctement et d’être les leaders du groupe. On est focalisés sur cette saison et ce que Stan nous enseigne. »