La NBA reprend ses bonnes habitudes, et comme la plupart des équipes ont déjà joué trois matchs, la ligue distribue ses premiers trophées de « joueurs de la semaine ».

À l’Est, c’est logiquement Domanatas Sabonis qui a été choisi, l’intérieur des Pacers compilant 24.3 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, pour un bilan parfait de son équipe (New York, Chicago et Boston). Le Lituanien a même inscrit le tir décisif face aux Celtics, afin de conclure cette première semaine idéale.

À l’Ouest, c’est Brandon Ingram qui a été sélectionné, avec 26.7 points, 7.3 rebonds et 6.7 passes décisives par rencontre, les Pelicans ayant eux remporté deux de leurs trois rencontres (Toronto et San Antonio).

C’est la deuxième fois que l’ailier reçoit ce « trophée de la semaine », et c’est une première pour l’intérieur.