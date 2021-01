Devonte’ Graham va-t-il perdre sa place de titulaire au profit de LaMelo Ball ?

Révélation de l’année passée chez les Hornets, Devonte’ Graham est à la peine sur ce début de saison. Passé de 5 points et 3 passes à 18 points et 7 passes entre sa saison rookie et la saison passée, il est retombé à 10 points et 7 passes sur cette nouvelle campagne, encore à ses prémices.

Surtout, il n’affiche qu’un très faible 27% de réussite générale au tir, dont 31% à 3-points.

« C’est quelque chose à quoi je réfléchis et une situation que je vais continuer à suivre de près », avance James Borrego dans le Charlotte Observer. « Ce n’est pas la seule chose que je surveille, mais elle en fait partie. »

Utilisé davantage sans ballon cette saison, avec Terry Rozier à ses côtés, Devonte’ Graham ne retrouve pas le rythme qui était le sien la saison dernière. Ses 37% de réussite à 3-points ne sont plus qu’un vague souvenir alors qu’il vient de lâcher un 1/10 aux tirs, dont 1/6 à 3-points dans la dernière défaite de Charlotte face à Memphis.

« C’est juste de ma faute, je n’arrive pas à renter mes tirs. C’est à moi de m’adapter », souffle-t-il. « C’est ce que j’ai fait toute ma carrière, je me suis adapté à tous les gars qui sont arrivés, du lycée à la fac. Ça n’a rien à voir avec ceux qui sont autour de moi ou les systèmes qu’on appelle ou quoi que ce soit d’autre. »

Trouver un moyen de rester utile, même sans le ballon

Avec les arrivées de Gordon Hayward et LaMelo Ball, Devonte’ Graham ne peut plus avoir autant le ballon en main cette saison, et il doit donc trouver un moyen d’être efficace sans. Mais s’il ne trouve pas d’adresse extérieure…

« Maintenant, la défense ne se concentre pas que sur moi ou Terry en sortie d’écran », expliquait-il récemment. « Je pense qu’on a les joueurs pour passer le cap et se qualifier en playoffs. Et si ça veut dire que je tourne de nouveau à 18 points, ou que je tourne à 12 points et 10 passes, c’est ce que j’essaierai de faire. »

Pendant ce temps, LaMelo Ball en est lui à 11 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne, et ironie de l’histoire, le rookie des Hornets est finalement plus adroit que son aîné avec 45% au-delà de l’arc et 44% d’adresse globale.

Pas de réaction précipitée toutefois pour le staff de Charlotte qui a récolté deux victoires sur ses cinq premières sorties et qui va se donner encore un peu de temps…

« Je ne sais pas honnêtement. Je ne veux pas spéculer. On doit simplement laisser tout ça se décanter un peu », conclut James Borrego. « Je pense qu’il va retrouver son adresse à un moment ou un autre. »