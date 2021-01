Quel rôle pour Sekou Doumbouya ?

Zéro. C’est le nombre de points inscrits par Killian Hayes et Sekou Doumbouya dans la première victoire des Pistons cette saison. Les deux Français ont bien du mal en ce début de saison, et si le premier profite d’un beau temps de jeu comme titulaire, en revanche, son compatriote doit batailler pour récupérer des minutes. Devant lui, il a Jerami Grant et Blake Griffin, et comme Josh Jackson flambe, Doumbouya doit se contenter de 11 minutes par match. Même quand Griffin est à l’infirmerie, son temps de jeu n’évolue pas.

« Blake aura la majorité du temps de jeu, et Sekou doit faire en sorte de rentabiliser son temps de jeu » prévenait Dwane Casey jeudi. « Si Blake ne joue pas, Sekou verra son temps de jeu augmenter. C’est la situation quand on joue derrière une pointure, et c’est son challenge actuellement. »

Pour Casey, Doumbouya doit peser sur le jeu, et l’équipe doit mieux tourner lorsqu’il est sur le parquet. En clair, ce n’est pas forcément à travers ses points et ses rebonds qu’il sera jugé, mais pour son impact général. « Quand on regarde la colonne +/-, on voit que lorsque Jerami joue ailier-fort, nos chiffres sont en hausse. Sekou doit être actif. Il fait du bon travail à l’entraînement, et il peut encore faire mieux. Rien ne sera donné. »

Les points forts de Français sont connus. C’est la polyvalence en défense et l’agressivité sur le jeu de transition. Pour gagner du temps de jeu, il va aussi devoir devenir dangereux au large, et prendre des risques comme le fait le rookie Saddiq Bey, très bon cette nuit face à Boston. Ce dernier peut aussi jouer en 3, et c’est encore du temps de jeu en moins pour Doumbouya.

« Il y a encore beaucoup de matches et beaucoup de temps » assure Casey. « Pour l’instant, je ne vais pas en ressortir grand chose de tout ça, mais Sekou est derrière deux joueurs vraiment bons. »