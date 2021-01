Minnesota doit apprendre à jouer sans Karl-Anthony Towns

Un peu comme lors du début de saison dernière, la blessure de Karl-Anthony Towns, touché au poignet, a brusquement changé les plans des Wolves.

En décembre 2019, Minnesota avait perdu toutes ses chances en concédant une série de 11 revers. Cette année, avec un effectif un peu plus étoffé, les troupes de Ryan Saunders vont devoir faire mieux afin de rester dans le coup.

Les deux premières sorties des Wolves sans Karl-Anthony Towns se sont soldées par deux lourdes défaites face aux Lakers (127-91) puis aux Clippers (124-101). Ricky Rubio en a profité pour tirer la sonnette d’alarme après avoir vu des comportements qui lui ont déplu au Staples Center.

« Quand les choses n’allaient pas dans notre sens, tout le monde s’est mis à jouer perso », a-t-il remarqué. « On doit apprendre. On peut se trouver des tonnes d’excuses, on est jeunes, bla-bla-bla, mais lorsque tu entres sur le terrain, tu joues pour une équipe NBA. Et les deux derniers matchs ont été ridiculement mauvais. Il n’y a pas d’autre mots à employer si on veut s’améliorer. On n’a rien appris de notre défaite face aux Lakers. Quand ça ne va pas, chacun joue à sa façon, on ne joue pas en équipe, le ballon ne bouge pas. Si tu regardes comment on a joué contre Utah et les sept premières minutes face aux Clippers, tu vois deux équipes complètement différentes. C’est l’effet boule de neige, une erreur en amène une autre et après ça ne s’arrête plus. On a perdu deux matchs par plus de vingt et trente points d’écart, on doit montrer plus de caractère ».

D’Angelo Russell ne sera pas le sauveur

Les mots sont forts de la part du meneur espagnol, qui a estimé que son équipe avait un niveau « bien plus faible » que ne le montre son bilan actuel (2 victoires pour 2 défaites). Mais le danger, celui de rapidement plonger au classement en attendant le retour de Karl-Anthony Towns, est bel et bien réel.

Ryan Saunders a un peu calmé le jeu depuis, déjà du fait que son équipe a affronté deux cadors de la ligue.

Pour le coach des Wolves, les comportements de ses joueurs ne traduisaient pas de mauvaises intentions. Seul le temps permettra de réaliser les bons ajustements et de retrouver de la compétitivité.

« Je pense vraiment que c’est naturel, quand tu perds un joueur qui est une star du calibre de Karl, l’intention des gars est en général de vouloir aider l’équipe et de penser qu’ils ont besoin de prendre le relais », a-t-il souligné. « Parfois, si tu n’as pas encore bien intégré le processus, ou que tu continues d’apprendre de tes coéquipiers, ça peut ressembler à du basket individualiste. Je pense que les joueurs avaient les bonnes intentions. Maintenant, il faut simplement s’assurer qu’on exécute l’ensemble de la bonne manière. On a du temps pour le faire ».

Ce que redoute surtout Ryan Saunders, c’est que son équipe se repose trop sur D’Angelo Russell.

« Ça concerne chacun de nous. D’Angelo est un talent incroyable, il veut le meilleur pour ce groupe et on a vu sa capacité à finir les matchs contre Utah, il a ça en lui. Mais tout ne doit pas reposer sur lui, mais sur chacun d’entre nous. Et quand je dis ça, je ne parle pas que des joueurs, c’est aussi les coachs, les préparateurs, tout le monde. Chacun doit en faire plus lorsque qu’il manque quelqu’un ».

Les Wolves vont en tout cas tenter de renouer avec la victoire ce soir lors de la réception des Wizards, toujours sans victoire et qui évolueront en back-to-back, donc sans Russell Westbrook. Une cible idéale ?