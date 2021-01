Phoenix, c’est du sérieux !

Douze victoires, une défaite ! C’est le bilan en cours des Suns si on tient compte du passage dans la « bulle ». Les coéquipiers de Devin Booker ont pris la saison par le bon bout, et ce matin, avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite, ils sont premiers de la conférence Ouest à égalité avec les Clippers. C’est le meilleur départ en 10 ans pour la franchise !

Cette nuit, face au Jazz, ils ont confirmé qu’ils possédaient la meilleure défense de la NBA, encaissant seulement 95 points face aux coéquipiers de Rudy Gobert. « Limiter une équipe comme ça à 95 points, à 40 points en première mi-temps, à 18 points sur un quart-temps… » énumère Monty Williams. « De manière générale, l’effort défensif a été incroyable ce soir. On peut se tirer notre chapeau, et on a le sentiment d’être sur la bonne voie. »

Devin Booker montre l’exemple

Les Suns sont arrivés à Salt Lake City avec un plan de jeu : défendre dur sur les shooteurs à 3-points. En présaison, le Jazz avait fait exploser la défense de Phoenix, notamment le duo Clarkson-Bogdanovic. Cette nuit, les deux compilent un affreux 3 sur 14 à 3-points, et le Jazz finit la rencontre à 12 sur 34 de loin. Autre stat significative : les six petites passes décisives du Jazz en première mi-temps. « On a été équilibrés pendant tout le match, et en première mi-temps, on a défendu comme on le souhaitait » souligne Devin Booker.

Critiqué dans le passé pour son manque de sérieux en défense, la star des Suns montre l’exemple, et c’est essentiel pour le groupe que de le voir bien fléchi sur ses jambes et se défoncer pour résister aux écrans. « Il n’y a pas que moi… J’ai le sentiment que tout le monde a cette mentalité, et c’est pour ça qu’on gagne aussi tôt dans la saison, et c’est pour ça que nos entraînements sont si intenses. C’est bien. »

Quasi en double double depuis le début de saison, Chris Paul apporte beaucoup par son expérience et son talent, mais aussi par sa capacité à calmer le groupe. C’est le relais de Monty Williams sur le terrain, mais c’est aussi un catalyseur. Lorsque le Jazz a eu un coup de chaud en début de deuxième mi-temps, c’est lui qui permet à ses jeunes coéquipiers de garder la tête froide.

« Un basket collectif avec un effectif équilibré »

« Monty fait du super boulot pour faire en sorte qu’on ne s’enflamme pas trop, et on essaie de se concentrer sur nous-mêmes » explique Paul, qui défend aussi Devin Booker lorsque ce dernier manque ses quatre premiers tirs du match. « Il y a une chose importante dans notre équipe : on ne compte pas les tirs. On sait ce que chacun est capable de faire. Si Book manque 12 tirs de suite, il prendra le 13e comme s’ils les avaient mis« .

Phoenix, ce n’est pas que le duo Paul-Booker, c’est aussi des ailiers performants comme Jae Crowder et Mikal Bridges, auteurs chacun de 16 points. C’est aussi un banc efficace avec les deux Cam, Johnson et Payne, qui apportent 10 points chacun. C’est un groupe de 8-10 joueurs et pour Booker, Phoenix produit « un basket collectif avec un effectif équilibré. »

En back-to-back, les Suns se déplacent ce soir à Denver. Un autre test grandeur nature face à une formation en quête de victoires, mais aussi et surtout de défense puisque les Nuggets sont 29e au classement défensif ! Une vraie opposition de styles.