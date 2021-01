Gros retard à l’allumage pour Luka Doncic

Chez les Mavericks, l’énorme victoire contre les Clippers (51 points d’écart) est un baobab qui cache une forêt bien moins jolie. Car pour le reste, Dallas s’est incliné à trois reprises, en quatre matches donc.

Le symbole de ce début de saison raté, ce sont les prestations de Luka Doncic. La star slovène compile certes des chiffres intéressants (23.8 points, 6.3 passes, 5.8 rebonds) mais ils sont d’abord loin de ses superbes statistiques de la saison passée. Pire encore, son adresse à 3-pts est calamiteuse : 2/21 au total, soit 9.5 % de réussite !

Il a déjà terminé trois matches sans inscrire un seul panier primé. Après la défaite contre les Hornets (0/5 à 3-pts), le All-Star a donc passé plusieurs minutes à shooter pour tenter de régler la mire.

« C’est évident, je dois faire mieux », assume Doncic au Dallas Morning News. « J’ai 21 ans, c’est ma troisième année et je peux encore tellement progresser. J’ai encore beaucoup à prouver. Si on travaille, ça va finir par tomber dedans. C’est comme ça que je vois les choses. »

« J’ai les jambes lourdes »

Mais quel est le problème alors ? Pourquoi l’ancien du Real Madrid est-il si maladroit pour le moment ? Est-ce une conséquence de cette intersaison si spéciale ?

« Je ne sais pas », répond Doncic. « J’ai les jambes lourdes, mais ce n’est pas une excuse. Ce fut compliqué de s’entraîner en Slovénie. Tout était fermé même si les gymnases étaient ouverts. Donc je n’ai aucune excuse. »

Doncic a-t-il été assez sérieux durant sa préparation ? Rick Carlisle n’a pas donné de réponse précise, mais il a confirmé que son joyau n’est pas au meilleur de sa forme physique. « C’est clair qu’il manque de rythme encore », déclare le coach de Dallas. « Mais tout le monde travaille sur quelque chose en ce moment. »

Maxi Kleber, lui, ne semble pas inquiet puisqu’il rappelle que « des joueurs comme lui – un All-Star, une superstar – peuvent faire de grosses séries et rebondir ».

Sur ce qu’on voit depuis une semaine, Doncic nous semble surtout hors de forme. Il apparaît pataud et lent dans ses déplacements, et l’un de ses points forts, c’est la prise de décision rapide et la capacité à voir les choses avant les autres. Pour l’instant, il a un temps de retard sur tout, et il ne parvient pas à compenser.