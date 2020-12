Comme un symbole, Kawhi Leonard termine l’année 2020 masqué

Excepté leur revers de 51 points subi contre les Mavericks, désormais derrière eux, les Clippers réalisent un début de saison convaincant. Leaders de la conférence Ouest avec un bilan de 4 victoires et 1 défaite, donc, ils ont également pu compter cette nuit sur le retour de leur meilleur joueur, Kawhi Leonard.

Et le double MVP des Finals, absent depuis le soir de Noël et ce coup de coude reçu involontairement de la part de Serge Ibaka, arborait pour l’occasion un masque de protection qui n’est pas sans rappeler celui de LeBron James, en février 2014. Un équipement certes encombrant, qui lui a valu d’être surnommé « Leatherface » (« Visage de cuir », du film « Massacre à la tronçonneuse ») par ses coéquipiers, mais qui ne l’a pas empêché de participer au massacre des Blazers, avec ses 28 points, 7 passes et 3 interceptions.

Performant malgré la gêne

Après la rencontre, l’ailier de Los Angeles a évidemment été invité par ESPN à donner son ressenti sur le fait de jouer avec un masque, lui qui a attendu de pouvoir ouvrir sa bouche et de parler avant de rejouer.

« C’est compliqué de respirer là-dedans. […] C’est un peu compliqué, en raison de l’endroit où se situe la blessure. Pour certains joueurs, [c’est pour protéger] des fractures de la joue ou du nez. Mais mon masque est simplement là pour protéger mes points de suture, afin d’éviter les coups et/ou une déchirure. Donc c’est une situation différente. Il s’agit juste de protéger mes lèvres, ma mâchoire et ma joue. »

Satisfait de cette nouvelle prestation solide de ses hommes, Tyronn Lue s’est quant à lui principalement attardé sur la performance de Kawhi Leonard, en interview d’après-match.

« J’ai trouvé qu’il était un peu fatigué et essoufflé, surtout en première mi-temps. Mais dans le troisième quart-temps, il s’est fait violence et a commencé à attaquer le cercle, en jouant physique et en rythme. Je pense qu’il a trouvé un second souffle. Il a vraiment pris le contrôle de la partie dans ce troisième quart-temps et il a construit notre avance. »

Simplement profiter de l’instant présent

Ravi de retrouver ses partenaires et les parquets, le double champion NBA s’est ensuite adonné à une tirade presque moralisatrice, pour la dernière sortie de son équipe en cette année 2020 si particulière.

« Compte tenu de ce que tout le monde traverse à l’échelle mondiale, avec cette pandémie et la perte de personnes proches, cela remet la vie en perspective. Nous ne sommes sur Terre qu’un temps, la vie passe tellement vite et le fait de jouer en NBA encore plus, donc il ne faut pas être stressé sur un parquet. Il faut vraiment profiter de ces moments car, que vous soyez devant ou derrière de 20 points, c’est maintenant que vous allez le plus vous amuser et prendre du plaisir dans le basket. Donc vous devez vraiment profiter de ces moments. »

D’humeur blagueuse, Kawhi Leonard s’est en tout cas permis de finir sur une note plus légère, en mettant une certaine forme de pression sur le responsable de ses points de suture.

« Serge [Ibaka] ne peut pas trop parler. Nous l’avons déjà placé sur la liste des transferts donc, si quelqu’un en veut, qu’il se manifeste car nous tentons de l’échanger. » Il avait pourtant prévenu qu’il était drôle…