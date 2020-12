La musique comme remède des Clippers pour rebondir après leur déroute

Une nouvelle fois moqués par le plus grand nombre après leur défaite de 51 points encaissée face à Dallas, dimanche soir, les Clippers se sont brillamment repris cette nuit, contre les Wolves. Et pour ne pas plonger à la suite de ce revers, le plus gros de son histoire, la franchise de Los Angeles a pu compter sur l’efficacité de son collectif, sept joueurs ayant inscrit au moins 10 points.

Une statistique qui a forcément dû ravir Tyronn Lue, le coach des Californiens, qui s’était efforcé de souder son groupe au lendemain de la débâcle, comme confié à l’Orange County Register. En usant, pour ce faire, d’une technique originale.

« Le message était le suivant : « Mettons ça derrière nous et avançons ». Ce match ne traduisait pas la façon dont nous travaillions à l’entraînement et dont nous nous préparions. Ça ne démontrait pas les choses que nous faisions pour nous améliorer. [Avant-hier], nous nous sommes donc réunis pour renforcer le moral de l’équipe et nous avons fait une session de shoots en musique. »

Tyronn Lue donne le la

L’utilisation de la musique pour panser les plaies a en tout cas été une stratégie particulièrement bien accueillie par l’ensemble du vestiaire angeleno. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à écouter les propos de Reggie Jackson.

« Cela fait du bien de décrocher cette victoire, après cette terrible défaite. […] [Coach Lue] a fait un super travail pour rafraîchir l’atmosphère. Nous nous sommes amusés, nous avons écouté de la musique et nous avons fait une session de shoots et discuté ensemble. Nous savions que nous n’étions pas nous-mêmes [face à Dallas]. C’était un spectacle affreux, ce n’était pas la meilleure version de nous-mêmes. Nous avons dû encaisser cette défaite mais nous avons ensuite réfléchi, nous avons passé une bonne journée, nous sommes allés de l’avant et nous avons été suffisamment chanceux pour l’emporter [hier]. Désormais, nous devrons passer à autre chose et essayer de remporter une nouvelle victoire [aujourd’hui]. »

Si les Clippers ont, certes, retrouvé le moral grâce à leur succès face à la franchise du Minnesota, tout n’a cependant pas été parfait pour eux la nuit dernière.

Tyronn Lue n’a par exemple pas été totalement satisfait de la prestation de ses titulaires.

« Nos titulaires doivent mieux débuter les matchs, mais j’ai trouvé que nos remplaçants ont réalisé un excellent travail. Lou [Williams], [Ivica Zubac], Reggie [Jackson], Terance Mann… Ils nous ont tous donné un gros coup de boost en sortie de banc. Nous avions besoin de ces gars-là [hier] soir. Nous devons simplement nous focaliser sur le fait de prendre de meilleurs départs. […] Mais c’était un superbe match de rebond pour nous. Nous sommes restés concentrés et nous avons continué à jouer de la bonne manière. »

Trouver le bon tempo

Symbole de ce banc productif (56 points), en compagnie de Lou Williams et Reggie Jackson, Ivica Zubac était lui plutôt ravi de l’attitude dont ont fait preuve les joueurs de Los Angeles pour attaquer cette partie.

« Il y a de nombreuses choses qui rendent le jeu plus difficile [cette saison] mais, à l’image de ce match, nous devons venir sur le parquet en étant préparés, jouer dur et, dès la première minute, il nous faut démontrer que nous sommes la meilleure équipe. Si nous le faisons, alors nous serons bons. »

Leader naturel des Clippers en l’absence de Kawhi Leonard, toujours sur le flanc, Paul George préfère quant à lui relativiser sur les différentes prestations de chacun, dans ce début de saison pas comme les autres.

« Il est encore tôt dans la saison. Quand on y pense, nous n’en sommes qu’au quatrième match de la saison et, en comptant la présaison, nous n’en avons disputé que sept. Les équipes travaillent toujours sur certaines choses. Aucune d’entre elles ne se trouve dans une forme optimale ou ne s’approche de celle-ci. »