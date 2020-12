Le temps des promesses pour la défense des Suns

Avec trois victoires en quatre matches, les Suns ont bien entamé le début de saison. Certes le calendrier n’était pas le plus difficile à aborder (Dallas, deux fois Sacramento, New Orleans), mais Phoenix a fait le travail.

Surtout dans un domaine : la défense. Les Suns présentent en effet la meilleure défense de la ligue aux points encaissés (98.5 par match) et la troisième à l’efficacité (100.2 encaissés pour 100 possessions). Pour une franchise en grande difficulté de ce côté du terrain depuis quelques années, c’est un changement salvateur.

« C’est encore trop tôt pour se vanter de notre classement défensif, mais on est satisfait d’être dans cette position », explique Monty Williams à l’Arizona Sports. « On a la sensation de pouvoir s’appuyer dessus. Certains de nos joueurs ont parlé de ça, de notre identité qui doit être défensive. On veut rester dans ces places-là à mesure que la saison avance. »

Les Suns éteignent la lumière à 3-pts

Le coach salue notamment les « efforts répétés » de ses troupes. Avec des spécialistes comme Jevon Carter et Jae Crowder ou un joueur aussi malin et intelligent que Chris Paul, les Suns ont désormais plus d’armes pour contenir les attaquants adverses. Même Devin Booker est maintenant plus actif et généreux pour assurer les aides défensives.

« Tout le monde fait le boulot, les uns communiquent avec les autres, il y a de la confiance », assure l’arrière. « On sait, lors des rotations, que nos coéquipiers assurent nos arrières. C’est ce qu’on fait actuellement. Le match contre les Pelicans en était un parfait exemple. »

New Orleans n’avait réussi à inscrire que 86 points avec un vilain 3/24 (12 % de réussite) à 3-pts ! Depuis le début de la saison, aucune équipe n’autorise aussi peu de shoots primés tentés (27 par match) et une aussi faible efficacité (25 %) à 3-pts que les Suns. Les aides, les rotations et les courses sont continuellement effectuées dans l’Arizona.

« Le premier effort, c’est celui de revenir en transition », décrit Williams. « Si on peut revenir et former un mur, ça nous permet d’être en position de savoir quels efforts sont nécessaires. Ensuite, on doit fermer l’accès à notre raquette. »

Les prochaines rencontres contre le Jazz, les Nuggets, les Clippers et les Raptors seront parfaites pour tester ces premières et belles promesses défensives.