Batman Re-Begins

Même s’il a quitté les Blazers en 2015, Nicolas Batum est toujours ravi de croiser la route de son ancienne équipe, et notamment celle de son ancien coach, Terry Stotts. Ce dernier savait exploiter au mieux les qualités du Français, et il est le premier à vanter les qualités de son ancien joueur dans le système Clippers.

« Nic’ colle très bien à leur équipe » estime le coach de Portland interrogé avant la rencontre face aux Clippers. « Quand vous mettez Nic, Kawhi et Paul George aux postes 2-3-4… Ils sont interchangeables. En attaque, ils lui demandent un rôle de « facilitateur », où il peut saisir des opportunités de marquer, mais quand vous avez un gars comme ça, qui peut passer, mettre des 3-points, ça donne un joueur « touche-à-tout ». »

Pour Terry Stotts, Nicolas Batum est tout simplement dans son rôle préféré à Los Angeles. « On a un joueur qui peut s’intégrer dans un programme comme celui des Clippers avec un style de jeu unique. Il n’est pas uniquement bon dans ce rôle, car je pense qu’il aime ce rôle. »

« J’ai vraiment senti que c’était peut-être l’équipe où je collerais le mieux après les avoir vus jouer l’an passé, et on sait ce qu’il s’était passé… »

Un concert de louanges auquel le Français a répondu sur le terrain avec un match « à la Batum » : 11 points, 5 rebonds et 3 passes pour une évaluation de 17, et un +/- de 18. Dans les faits, Nicolas Batum se place à l’opposé de Kawhi Leonard et/ou Paul George, et son rôle est d’écarter le jeu pour éviter que ses coéquipiers soient pris à deux. Et si c’est le cas, il joue dans le dos de la défense en coupant vers le cercle, ou il sanctionne de loin.

En attaque, c’est donc essentiellement de la lecture du jeu et des mouvements, tandis qu’en défense, son envergure est utile sur l’aide ou pour gêner des arrières plus petits. À l’arrivée, ça donne une victoire de 25 points qui permet aux Clippers d’être seul en tête de la conférence Ouest avec 4 succès pour un revers.

Devenu le deuxième meilleur marqueur français en NBA, devant Boris Diaw et derrière Tony Parker, Nicolas Batum avait vu juste en privilégiant la piste Clippers. « Quand j’ai été coupé par les Hornets et qu’il a fallu faire un choix, j’ai vraiment senti que c’était peut-être l’équipe où je collerais le mieux après les avoir vus jouer l’an passé, et on sait ce qu’il s’était passé… » avait expliqué le tricolore pour justifier son choix. « Je m’étais dit, mais aussi à ma femme et mes amis, qu’en discutant avec Ty Lue, Kawhi et les autres, Lawrence Frank, c’était le meilleur endroit pour moi parce qu’ils n’avaient pas un gars qui souhaite uniquement rendre les autres meilleurs. »

À l’instar d’un Boris Diaw lorsqu’il avait rejoint les Spurs, Nicolas Batum veut juste être le « glue guy », cette huile qu’on met dans les rouages pour que le mécanisme tourne mieux.

« En fait, je ne me soucie vraiment pas de ce que je fais. Je veux juste être sur que les gars soient en bonne position pour réussir. C’est comme ça que je vois le jeu, et que je joue pour moi » conclut-il ainsi.