[Programme du soir] L’heure des retrouvailles entre Giannis Antetokounmpo et le Heat

Encore un beau programme avec dix matchs au menu, dont plusieurs sur le thème des retrouvailles. Cleveland et New York, qui ont déjà croisé le fer à deux reprises en pré-saison, s’affronteront notamment dans l’Ohio.

Vainqueurs sur le fil dimanche soir (108-107), les Pacers accueillent à nouveau les Celtics, également à partir de 01h00 du matin. Sacramento, qui s’était pour sa part imposé à Denver lors de son premier match de la saison régulière, va cette fois recevoir la formation de Mike Malone (04h00).

Enfin, les retrouvailles les plus attendues de la soirée auront lieu du côté de Miami où le Heat, privé de Jimmy Butler, va de nouveau croiser le fer avec Milwaukee (01h30, sur BeIN Sports 1), un peu plus de trois mois après le dernier affrontement entre les deux équipes, en demi-finale de conférence des playoffs 2020.

Au delà du fait que les Bucks ont déjà concédé deux revers en trois matchs, dont une défaite surprenante de 20 points sur le parquet des Knicks, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo seront sans doute animés d’un sentiment de revanche et par l’envie de sortir un gros match pour tourner la page de cette élimination précoce.

À noter que le duel entre le Piston Killian Hayes et le Warrior Stephen Curry sera retransmis en direct à partir de 01h00 sur BeIN Sports 4. Suivra ensuite la rencontre entre les Clippers et les Wolves.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?613485 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.