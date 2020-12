Le GM des Bucks insiste sur les progrès des Bucks depuis deux ans

Depuis qu’il s’est installé dans le fauteuil du GM des Bucks en 2017, Jon Horst a vu la franchise de Milwaukee ne jamais cesser de progresser. Les chiffres le prouvent : sa première saison s’est terminée avec 53% de victoires, la deuxième avec 73% et enfin la troisième avec 76%.

Mike Budenholzer a été sacré coach de l’année en 2019, Giannis Antetokounmpo a remporté le trophée de MVP en 2019 et 2020, et il a même, en plus, été élu meilleur défenseur la saison passée. En trois ans donc, les Bucks sont passés d’une bonne équipe de l’Est à un candidat déclaré et crédible au titre.

Néanmoins, les troupes de Mike Budenholzer ont toujours chuté en playoffs. Mais pas question pour le dirigeant d’oublier le chemin parcouru, notamment depuis l’arrivée de l’ancien coach des Hawks sur le banc, en 2018.

« Il a été incroyable », assure John Horst à The Athletic. « J’ai travaillé avec un certain nombre de coaches dans le monde du basket, j’ai beaucoup appris de ces expériences et j’ai un grand respect pour chacun d’entre eux, mais Budenholzer est le meilleur que j’ai côtoyé. Il nous a aidés à mettre en place notre culture, il a donné le ton pour travailler et progresser quotidiennement. »

« C’est pour cela que Giannis a prolongé, non ? Il a signé parce qu’il a vu tout ce qu’on a réalisé et dans quelle direction on se dirige »

Grâce à Mike Budenholzer, les Bucks ont marché sur la saison régulière depuis deux ans (116 victoires et 39 défaites entre octobre 2018 et juillet 2020), sans confirmer en playoffs.

Mais le GM de la franchise rappelle qu’on ne peut pas gagner le titre dès le premier coup.

« C’est une franchise qui, selon moi, est encore jeune dans son évolution pour devenir un candidat au titre. Ma première saison, on a gagné 44 matches. Puis la saison suivante, on a gagné 60 rencontres et passé le premier tour des playoffs pour la première fois depuis 17 ans. On a fini en finale de conférence et on a même mené 2-0 (contre Toronto). La saison passée, on a fait une remarquable saison avant que la pandémie ne frappe. Enfin, on n’a pas fait une bonne prestation en playoffs. »

Sauf que, quand a dans ses rangs un double MVP, qui plus est meilleur défenseur, un excellent coach et qu’on affiche de tels bilans en saison régulière, il est logique d’être exigeant. Avec la récente prolongation de Giannis Antetokounmpo, les Bucks auront logiquement de nouvelles chances d’atteindre le Graal dans les années à venir.

« Il y a beaucoup de pression et d’attentes et on l’accepte, on est prêt pour ça », conclut le dirigeant. « Mais il ne faut pas oublier les progrès de cette franchise, effectués sous les ordres de Mike Budenholzer et alors que Giannis s’améliore. On a bien avancé et j’en suis fier. Les joueurs, les coaches, les dirigeants sont responsables des progrès du quotidien, pour se mettre en position de viser le titre chaque saison. C’est pour cela que Giannis a prolongé, non ? Il a signé parce qu’il a vu tout ce qu’on a réalisé et dans quelle direction on se dirige. »