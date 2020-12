Les jeunes des Sixers et du Thunder prolongés, pas ceux des Wizards

Quand vient le moment d’activer les options des jeunes joueurs, il y a des choix évidents, et d’autres moins.

Shai Gilgeous-Alexander et Darius Bazley entrent dans la première catégorie. Le premier a compilé 24 et 23 points lors des deux premiers matchs de la saison, dont un « game winner », après un exercice à 19 points l’an passé : il est désormais le visage du Thunder. Le second, quant à lui, avait peu de temps de jeu l’année dernière, mais est désormais titulaire et a marqué 15 puis 9 points depuis la reprise.

Le 11e choix de Draft 2018 touchera 5.5 millions de dollars pour sa quatrième année, lors de la saison 2021/22, alors que le 23e choix de Draft 2019 gagnera lui 2.5 millions pour sa troisième année.

Moe Wagner et Jerome Robinson déjà en sursis

De la même manière, Matisse Thybulle a vu son option à 4.4 millions être activée par les Sixers pour l’an prochain, même si le 20e choix de Draft 2019 ne fait pour l’instant pas partie de la rotation du nouvel entraîneur Doc Rivers (15 minutes en trois matchs) alors qu’il s’était rapidement imposé dans celle de Brett Brown.

Du côté des choix moins évidents, il y a Ty Jerome, arrivé à Oklahoma City en provenance de Phoenix cet été, qui comme ses coéquipiers obtient la confiance de sa direction pour l’an prochain.

À l’inverse de Jerome Robinson et Moe Wagner à Washington : les 13e et 25e choix de Draft 2018 n’ont en effet pas convaincu les Wizards et seront donc tous les deux free agents non protégés dans quelques mois.