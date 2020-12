Giannis Antetokounmpo ne veut pas de révolution aux Bucks

Giannis Antetokounmpo a prolongé son bail de cinq ans avec la franchise du Wisconsin, satisfait des garanties apportées par les dirigeants des Bucks… et après avoir demandé son avis à sa mère. À l’aube d’une nouvelle saison où Milwaukee fera encore partie des favoris, le Grec ne veut pas de révolution dans le jeu de son équipe.

« Je pense que nous ne devons pas modifier notre approche car ça a fonctionné ces deux dernières années. Nous avons gagné beaucoup de matches et nous avons créé une dynamique victorieuse », a-t-il déclaré. « Bien sûr, je pense évidemment que nous devons nous améliorer. Nous avons donné un premier coup, il faut maintenant porter le deuxième, et ça passe par faire mieux en playoffs, en gros faire ce que nous faisons en saison régulière et poursuivre en playoffs en faisant mieux ».

Sous les ordres de Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo a franchi un cap ces deux dernières années en étant entouré de beaucoup de shooteurs afin de lui permettre de dévorer les espaces.

C’est d’ailleurs ce qui pose problème en playoffs. Les Bucks ont tenté d’apporter davantage de création en dénichant notamment Jrue Holiday. Mais il n’y aura point de complète révolution, seulement quelques ajustements.

Parmi les points à améliorer, Giannis Antetokounmpo espère aussi devenir un meilleur leader pour ses coéquipiers.

« Il est évident que je dois parler davantage en tant que leader. On veut entendre ma voix davantage, mais j’ai fait ça toute ma vie. Je donne simplement l’exemple et je suis comme ça. Quand je vais sur le terrain, je donne le ton. Je travaille dur. Je prends tout au sérieux. Je respecte mes coéquipiers. Je respecte mes entraîneurs. Je suis toujours prêt à être coaché. Si je peux être coaché, tout le monde peut l’être. Je sais que beaucoup de gens regardent ce que je fais et ça commence dans les vestiaires. Comme tous les jours, quand j’entre dans les vestiaires, j’essaie d’être sérieux et de leur faire comprendre que nous ne sommes pas là pour nous amuser et que nous avons un objectif en tête qui est d’être les meilleurs aujourd’hui. Espérons que ça nous aide à gagner un championnat ».