Podcast | Onze Français à l’assaut de la nouvelle saison NBA !

La saison 2020-2021 débute cette nuit et la France demeure, année après année, un des pays étrangers les mieux représentés au sein de la NBA. Déjà deuxième la saison passée avec un total de 11 joueurs (à quelques longueurs de nos cousins canadiens), le nombre de nos représentants tricolores reste stable cette saison et pourrait même être dépassé si les jeunes Elie Okobo et Jaylen Hoard (qui viennent d’être coupés respectivement par Brooklyn et Oklahoma City) trouvent preneurs dans les jours ou semaines à venir.

Entre joueurs aux statuts confirmés et jeunes talents prometteurs, le vivier de joueurs made in France continue de séduire les franchises NBA et ses nombreux scouts dispatchés aux quatre coins du globe, avec d’un côté un Rudy Gobert devenu le sportif français le mieux payé de l’histoire du sport français suite à sa prolongation de contrat XXXL, et de l’autre côté une nouvelle flopée de jeunes français draftés il y a quelques semaines avec Killian Hayes en tête de liste. Focus sur la saison à venir de nos Frenchies NBA cuvée 2020-2021.

205 millions de raisons de regarder Utah cette saison

En l’espace de quelques mois, Rudy Gobert est passé du statut de « patient zéro » à une prolongation de contrat record aux multiples zéros. Avec 205 millions de dollars pour 5 années supplémentaires, le pivot de l’Équipe de France double quasiment le contrat déjà record à l’époque de son compatriote Nicolas Batum avec les Hornets.

“The Stifle Tour” ou « Gobzilla » s’installe sur la durée du côté de l’Utah et confirme son statut indiscutable de All-Star acquis après deux trophées consécutifs de meilleur défenseur de l’année en 2018 et 2019. De quoi former aux côtés de Donovan Mitchell le duo capable de ramener un titre qui échappe au Jazz depuis la création de la franchise en 1974 ?

Nicolafornia Love

Pour Nicolas Batum, cette saison s’annonce comme une opportunité inespérée de relancer sa carrière après avoir essuyé les deux plus mauvaises saisons statistiques de sa carrière depuis sa saison rookie. Après s’être fait couper par les Hornets, « Batman » s’est engagé en faveur des Los Angeles Clippers et c’est un luxe qui n’est pas offert à tout le monde que de rejoindre un candidat légitime au titre. L’ancien Blazer en a conscience et il s’est préparé sérieusement sur Paris pendant de longues semaines avant de rejoindre la Californie dans l’espoir de faire taire ses détracteurs et de renforcer une équipe des Clippers en quête de rachat après une fin de playoffs catastrophiques.

L’année de la dernière chance pour Frank Ntilikina ?

Dernière année de contrat pour notre Franky national qui sort d’une saison où il a presque débuté la moitié des matchs sans pour autant réussir à véritablement s’imposer comme un pilier dans la rotation des Knicks. Les interrogations sont multiples et on se demande par exemple si l’arrivée de Tom Thibodeau à la tête de l’équipe sera salvatrice pour le Français… Mais surtout, peut-on toujours croire dans le projet Ntilikina du côté de New York ? La question est pour le moins clivante et de nombreux observateurs anticipent qu’un trade impliquant le Français pourrait avoir lieu avant la fin de saison. Affaire à suivre.

L’avénement de Timothé Luwawu-Cabarrot

Des débuts prometteurs du côté de Philly en 2016-2017, une saison 2018-2019 mal embarquée du côté de OKC et un avenir compromis … puis une fin de saison intéressante du côté de Chicago et une bulle pleine de promesses la saison passée avec Brooklyn. Si la carrière NBA de Timothé Luwawu Cabarrot n’a pas été un long fleuve tranquille jusqu’à présent, espérons qu’elle se stabilise pour de bon du côté de l’Hudson River où TLC aura véritablement un rôle à jouer cette saison dans un rôle de second couteau au sein d’un effectif des Nets armé pour faire trembler la conférence Est. Et si c’était lui le prochain français finaliste NBA ?

Evan Fournier, un winner en quête de victoires

Evan Fournier est habité par la victoire… mais le Magic peine à jouer les premiers rôles dans une conférence Est pourtant bien plus ouverte que ne l’est la conférence Ouest. Seulement deux apparitions en playoffs et une seule saison au-dessus des 50% de victoires depuis la saison 2012-2013… Les temps sont rudes du côté des fans du Magic, nostalgiques des Finals NBA 2010 atteintes pendant l’ère Stan Van Gundy. Quelle est la suite pour Fournier ? Va-t-il passer un cap supplémentaire dans le scoring et dépasser les 20 points de moyenne pour la première fois de sa carrière ? Le Magic peut-il surprendre son monde à l’Est ? Fournier finira-t-il la saison à Orlando? Quoi qu’il arrive, on pourra compter sur la compétitivité du successeur de Tony Parker dans l’attaque de l’Équipe de France. Free agent en 2021, il doit se montrer !

La relève est là !

Killian Hayes, Sekou Doumboya, Théo Maledon ou encore Adam Mokoka et Killian Tillie. Tous les profils des Français sont passés au crible… En vous souhaitant une bonne écoute à tous !

Angelo Tsagarakis pour HYPE x BASKET USA