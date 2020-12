Il y a trois semaines, Evan Turner avait surpris tout le monde en annonçant poursuivre sa carrière à Boston… en tant qu’assistant coach ! L’ancien sixième homme de Boston justement (entre 2014 et 2016) mettait donc fin à sa carrière de joueur à seulement 32 ans.

Après dix saisons sur les parquets, Turner sera désormais en charge du développement des joueurs dans le staff de Brad Stevens. Et la destination fut importante dans sa décision.

« J’ai toujours voulu avoir l’opportunité de coacher, et peut-être d’intégrer une direction ou quelque chose dans le genre », se justifie-t-il pour Mass Live. « Quand les Celtics m’ont offert cette chance, j’ai pensé que c’était la meilleure situation pour moi. C’est un super stage pour moi, dans une ville que j’adore. Apprendre de Brad Stevens, c’était une évidence. J’ai sauté sur l’occasion. »

Fan du coach des Celtics, l’ancien arrière a commencé à travailler la semaine passée. Son expérience et sa proximité sont un plus puisqu’à l’exception des rookies, les joueurs de l’effectif ont joué avec ou contre lui. Même si ça ne suffit pas à faire un bon assistant, on peut s’attendre à ce qu’il soit écouté et qu’il s’appuie sur cette complicité.

« C’est bénéfique », poursuit-il. « Après, si je n’étais pas Evan Turner, mais un autre joueur à la retraite, les joueurs seraient tout de même à l’aise et heureux de bosser avec un entraîneur qui a joué en NBA. Je ne me vois pas comme un coach, je reste une personne. Cela va prendre du temps pour gagner le respect. »

Marcus Smart, qui a joué avec Turner lors de ses deux premières années en professionnel, est déjà séduit. « C’est génial d’avoir Evan ici, avec nous. On parle d’un joueur qui a fait une bonne carrière. Il sait de quoi il parle et il peut apporter son expérience aux jeunes. »