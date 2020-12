Pour Steve Nash, Kevin Durant n’est pas loin d’être à 100% de ses capacités

Kevin Durant a rassuré tout le monde en présaison. Absent des parquets depuis les Finals 2019, l’ailier a d’abord inscrit 15 points en 24 minutes face aux Wizards, puis 25 points en 27 minutes face aux Celtics.

Sa taille et sa technique sont toujours aussi létales en attaque, et sa vitesse était également très impressionnante pour un retour à la compétition. À quel niveau est-il de retrouver ses capacités maximales ?

« C’est difficile pour moi de mettre un pourcentage », confesse Steve Nash. « Il est certainement à plus de 90%, mais entre 90 et 99%, je ne sais pas. Je n’arrête pas de lui dire qu’il doit se donner 15 à 20 matchs avant de se juger. Parfois, ils disent qu’il faut autant de temps d’absence que de temps pour être de nouveau soi-même. »

Espérons tout de même que Kevin Durant n’aura pas besoin de 18 mois de compétition pour se sentir à l’aise.

De ce qu’on a pu voir en présaison, l’ancien joueur du Thunder et des Warriors a déjà retrouvé beaucoup de sensations, du moins en attaque. Car c’est peut-être en défense qu’il faudra être patient.

« Il est capable d’être un défenseur de premier plan », assure ainsi Steve Nash. « Mais je ne veux pas trop lui en demander. Il n’a pas joué (de rencontre officielle) depuis 18 mois. On veut qu’il construise sa défense individuelle alors qu’il se réadapte aux exigences de la NBA. Et en même temps, on veut progresser collectivement, grâce à sa polyvalence. Il est tellement long, athlétique et rapide qu’il peut couvrir tout le monde, à très haut niveau. Mais il faut être patient. C’est un grand changement, entre les matchs d’entraînement, après une rupture du tendon d’Achille. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il soit à son meilleur niveau d’entrée. Nous devons lui accorder du temps pour s’adapter des deux côtés du terrain, mais particulièrement en défense. »

Pour le coach de Brooklyn, cet aspect est en effet plus compliqué à travailler lors d’une rééducation.

« Disons qu’il rejoue au basket depuis dix mois. On se concentre sur l’attaque dans un environnement sans compétition. Désormais, c’est l’heure pour lui de reconstruire sa défense. Son travail d’appuis, son positionnement, sa compréhension. Il a été génial, en progressant quotidiennement. Mais c’est compliqué de ne pas jouer du basket organisé pendant très longtemps. Et la défense est généralement la dernière chose qui se met en place. »