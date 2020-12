NCAA : Greg Brown et Texas viennent à bout de Cade Cunningham et Oklahoma State

Dans une des premières grosses affiches de la saison dans la conférence Big 12, l’Oklahoma State de Cade Cunningham affrontait le Texas de Greg Brown, deux anciens coéquipiers sur les circuits de jeunes en AAU.

Et ce match a répondu aux attentes avec un duel de haut niveau entre ces deux têtes d’affiche. Mais, à l’image de ce gros contre de Greg Brown sur Cade Cunningham, au cours d’un 16-0 des Longhorns, c’est bel et bien Texas qui va prendre le dessus et finalement s’imposer sur le fil (77-74).

Pas vraiment en réussite offensivement sur son début de saison, Greg Brown a tout simplement réalisé son meilleur match avec un double-double à 24 points et 14 rebonds, deux records personnels, dont un gros dunk d’entrée de jeu et un alley-oop sublime en pleine extension. Il a été bien aidé par Andrew Jones à 22 points, 7 rebonds et 4 passes.

« Mes coéquipiers m’ont bien aidé à trouver mon rythme et mes positions de tirs. Ils m’aident bien à apprendre le jeu. Ils me permettent de me calmer un peu : ralentis, Greg. »

De son côté, Cade Cunningham finit à 25 points, dont 18 marqués en deuxième mi-temps et 11 points de suite pour alimenter le comeback des Cowboys. Ce dernier a échoué de peu, malgré Bryce Williams, qui a inscrit deux 3-points dans les 21 dernières secondes, mais en vain. Greg Brown finit le travail en ne tremblant pas sur la ligne des lancers.

Ça fait donc une deuxième défaite de rang pour Oklahoma State (6 victoires – 2 défaites), et une deuxième face à un rival de la conférence Big 12. Texas remporte pour le coup une septième victoire en huit rencontres.