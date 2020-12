Avec Russell Westbrook, Thomas Bryant veut briller davantage dans la raquette des Wizards

Après son geste sanctionné en direction de Blake Griffin et d’un arbitre et un match compliqué (11 points à 2/7, 8 rebonds, 4 contres mais 5 pertes de balle), Thomas Bryant a bien rebondi lors de la deuxième rencontre de présaison face aux Pistons. Avec 22 points et 7 rebonds, le pivot des Wizards a ainsi réalisé un match accompli.

C’était sans doute lié au fait que Russell Westbrook effectuait ce soir-là ses débuts avec son nouveau club. Car il semble qu’entre les deux hommes, un début de complicité dans le jeu soit en train de se construire.

« Il a fait un bon travail de placement », félicite l’ancien joueur des Rockets. Mon rôle est de faciliter les choses pour tout le monde et c’est ce que je vais continuer à faire. » « Voilà ce qui arrive quand tu joues avec Russell », complète son coach Scott Brooks, qui le connait de longue date. « Si tu cours et que tu te mets à ta place, il va te trouver. T.B. va connaître des soirs à 25 ou 30 points. »

Quatrième scoreur de l’équipe l’an passé, l’intérieur pourrait émerger comme le troisième option des Wizards, derrière les deux principaux animateurs offensifs, Bradley Beal et Russell Westbrook.

Capable de sanctionner de loin

Avec ses bonnes mains, sa puissance et sa mobilité, l’ancien joueur des Lakers a montré qu’il pouvait beaucoup scorer. D’autant qu’il semble avoir gagné en confiance dans son tir longue distance. L’an passé, il convertissait 41% de ses tentatives derrière l’arc, avec deux tirs en moyenne par match. Sur les trois matches de cette présaison, il a tenté cinq fois sa chance en moyenne pour 43% de réussite.

« Je prends simplement que les tirs que la défense adverse m’offre », note l’intéressé. « Je sais que mes coéquipiers me font confiance pour prendre ces tirs. Russ est un joueur tellement dynamique, capable de marquer de façons si différentes, que c’est très facile de jouer avec lui. »

Le « pick-and-roll » entre les deux hommes pourrait faire des dégâts. « La plupart du temps, cela va lui ouvrir de l’espace pour des layups ou des dunks » remarque Davis Bertans. « S’il va au cercle trois fois, la quatrième fois, il s’écartera après l’écran et il n’y aura sans doute personne pour le contester. Il est capable de rentrer ces tirs. »

Au joueur de 23 ans de confirmer les qualités affichées lors de ses deux dernières saisons avec les Wizards.