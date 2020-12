Lauri Markkanen fan du système offensif mis en place par Billy Donovan

Même s’il ne faisait pas de vagues, Lauri Markkanen était clairement frustré sous les ordres de Jim Boylen. Cantonné à un rôle de catch-and-shooteur, le Finlandais sentait qu’il pouvait apporter beaucoup plus.

Depuis son arrivée à Chicago, Billy Donovan semble ainsi déterminé à lui redonner confiance et à élargir de nouveau son rôle, en lui offrant le premier système du match, en lui demandant d’être davantage en mouvement, de porter la balle, de couper ou encore de créer sur le pick-and-roll.

« Il a des shoots de différentes façons », confirme l’entraîneur. « On le fait ressortir à 3-points par des écrans. Il joue quelques pick-and-roll. J’aime beaucoup ce qu’il fait sur le pick-and-roll avec Wendell Carter Jr. Il a aussi du pick-and-pop, du catch-and-shoot. Il peut driver. Il a eu tous ces tirs lors des derniers matchs. La balle n’était pas rentrée mais ça l’a peut-être aidé, et lui a donné la confiance de voir le ballon aller dans le panier. »

Son dernier match face au Thunder, conclu avec 22 points à 9/17 au tir, est en effet un bon signe, mais il suit tout de même deux rencontres ratées, conclues à 11 et 3 points, respectivement à 4/15 et 1/10 au shoot…

« C’est vraiment le jour et la nuit. Profiter des écrans pour remonter, être en mouvement en permanence. J’adore l’attaque jusqu’à présent, même s’il faut qu’on la fasse progresser »

Mais pour que Chicago décroche enfin les playoffs, il faudra un Lauri Markkanen à son tout meilleur niveau, et le fait de voir Billy Donovan utiliser davantage d’options pour son coéquipier plaît également à Zach LaVine.

« On a joué quatre matchs de présaison, et on a vu un peu de tout avec Lauri, qui s’est écarté du cercle, qui a mené les contre-attaques, qui a joué poste bas », liste l’arrière. « On l’a vu créer aussi. On a mis en place ce pick-and-roll intérieur/pivot avec lui, et il a été bon. Lors de ce match, il a mis ses tirs et on a continué de le chercher. C’était l’essentiel. On lui a donné le ballon pour qu’il crée et trouve du rythme. »

Lauri Markkanen doit désormais confirmer en saison régulière, et surtout trouver de la régularité. Son pourcentage à 3-points en présaison n’est ainsi que de 31% et il doit l’améliorer lorsque les choses sérieuses reprendront.

« C’est vraiment le jour et la nuit », explique toutefois le Finlandais au sujet de son rôle par rapport à la saison précédente. « Profiter des écrans pour remonter, être en mouvement en permanence. J’adore l’attaque jusqu’à présent, même s’il faut qu’on la fasse progresser … Bien sûr, j’avais des systèmes pour moi l’an passé, mais c’était davantage pour écarter le jeu. Là, je suis en mouvement, je coupe, je sors du pick-and-roll. »

Et du côté de Chicago, on pense que son impact est avant tout une question de confiance…

« Il doit garder confiance », conclut Zach LaVine. « Et on est tous derrière lui pour qu’il continue de prendre ces tirs, parce qu’on en a vraiment besoin ».