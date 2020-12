Knicks – Cavaliers : Immanuel Quickley continue de séduire

Si les Knicks ont eu besoin de fournir un effort pour battre les Cavaliers il y a quelques jours, vendredi soir, ils n’ont eu qu’à développer leur basket pour dominer facilement la rencontre. Cleveland n’a jamais existé dans cette partie (119-83).

Parmi les joueurs qui ont le plus profité de la faiblesse des hommes de J.B. Bickerstaff, il y a Immanuel Quickley. L’extérieur a compilé 22 points (7/12 au shoot), 5 passes et 5 interceptions. Son autorité lors des pénétrations ou sa réussite à 3-pts (3/5) ont séduit Tom Thibodeau, qui commence à réfléchir à en faire un titulaire.

« S’il continue comme ça », explique le coach des Knicks au New York Post, en évoquant une possible place de meneur dans le cinq majeur. « S’il continue d’être bon à l’entraînement et de traduire ça pendant les matches. Il gagne son temps de jeu, on va voir comment ça évolue. »

L’ancien arrière de Kentucky s’est montré alors que les absents aux postes extérieurs étaient nombreux vendredi soir : Elfrid Payton, Dennis Smith Jr., Austin Rivers et Frank Ntilikina. Ces quatre joueurs étant ménagés par Thibodeau. Quand les chats ne sont pas là, la souris danse…

« Il a fait un excellent travail pour diriger l’équipe et impliquer tout le monde », constate Kevin Knox, lui aussi très bon avec 20 points et plusieurs paniers primés inscrits suite à des passes de Quickley. « Il met des tirs également, pénètre et fait les bons choix. Il apporte de l’énergie des deux côtés du terrain. »

Alors, Immanuel Quickley rookie suprise des Knicks cette saison ? « Les coaches ont confiance en moi, je suis bon, mais ce n’est que le début », a-t-il réagi. « J’ai l’impression que j’ai été sous-estimé toute ma vie, donc ce n’est pas nouveau pour moi. »