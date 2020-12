La jeunesse new-yorkaise a pris le pouvoir dans le money-time de la rencontre remportée face aux Cavs mercredi. Alors que les Knicks se dirigeaient vers un deuxième revers consécutif, le « Quickley Quintet » a grandement contribué au 34-13 infligé à Cleveland dans le quatrième quart-temps afin de rafler la victoire (100-93).

En l’absence de Frank Ntilikina (tendon d’Achille), d’Alec Burks ou Nerlens Noël, c’est le cinq Quickley-Barrett-Knox-Toppin-Robinson, uniquement composé de joueurs issus des trois dernières Drafts, qui a brillé.

« C’était super de nous voir tout sur le parquet en même temps », a noté Kevin Knox. « On jouait ensemble et dur et on a aidé l’équipe à revenir en jouant avec énergie des deux côtés du parquet. C’était bien de jouer avec tous les jeunes gars, espérons qu’on gardera ce cinq pour qu’il progresse et apporte cette énergie à l’équipe ».

Un dernier test ce soir, encore contre Cleveland

Si Kevin Knox s’est distingué avec ses trois paniers à 3-points, tout comme Mitchell Robinson a été précieux au rebond, au contre et dans la dissuasion, c’est bien Immanuel Quickley qui a marqué les esprits. Le 25e choix de la dernière Draft a ainsi plutôt bien dirigé son équipe, terminant la partie avec 9 points (à seulement 3/11 au tir dont 1/6 à 3-points), mais 7 passes décisives et un +/- de +19 en 25 minutes.

« Je ne sais pas si c’est un meneur ou un deuxième arrière », a déclaré Tom Thibodeau. « Mais c’est un arrière. Il est très intelligent et il est dur. Je pense que vous pouvez lui mettre la balle dans les mains. Il peut diriger l’attaque, jouer sans ballon. Et c’est ce qui le rend difficile à défendre. Il est de mieux en mieux ».

Alors que les Knicks disputeront leur ultime rencontre de pré-saison ce soir à nouveau face à Cleveland, le « Quickley Quintet » pourrait avoir une nouvelle occasion de montrer son potentiel.

« Nous allons voir comment le match se déroule », a poursuivi l’entraîneur en chef. « Nous sommes toujours en train d’évaluer. J’ai trouvé que tout le quatrième quart-temps avait été bon. Nous avons eu des périodes où nous n’avons pas bien joué, mais la fin était très bonne. On continue à mixer les choses, à apprendre beaucoup sur l’équipe et à se concentrer sur les points à améliorer ».