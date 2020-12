Coupé par les Grizzlies, Marko Guduric rentre au Fenerbahce

Un petit tour et puis s’en va… Le shooteur serbe, Marko Guduric, n’aura pas fait long feu en NBA. Quarante-quatre apparitions en NBA et une en G-League et le voilà déjà de retour au Fenerbahce.

Arrivé en NBA à l’été 2019 pour un contrat de plus de 5 millions de dollars sur deux ans, Marko Guduric n’aura finalement disputé que 44 matchs en NBA, pour 4 points et 2 rebonds en 10 minutes de moyenne, avant de sortir peu à peu de la rotation à partir du mois de janvier. Avec les blessures dans l’effectif de Memphis, il participera à la bulle d’Orlando, mais sans pouvoir convaincre davantage avec 8 minutes de temps de jeu en tout et pour tout.

Laissé libre par les Grizzlies il y a deux jours avec des lignes arrières remplies, Marko Guduric vient d’officialiser son retour dans le club turc où il évoluait avant son départ pour la NBA. Il tournait à l’époque à 10 points, 2 rebonds et 2 passes en Euroleague, avec deux aventures jusqu’au Final Four.

Actuellement à 5 victoires pour 10 défaites, le Fenerbahce de Nando De Colo, piloté par l’ancien entraîneur des Suns, Igor Kokoskov, a bien besoin d’un coup de main en Euroleague (15e sur 18).

Son meilleur match en NBA (17 points)

Ses highlights en NBA