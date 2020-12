Rudy Gobert voudrait le même contrat que Giannis Antetokounmpo

Comme Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert peut prolonger dès cet automne avec le Jazz, au lieu d’attendre d’être free agent dans un an. Les discussions ont débuté, et les deux parties ont encore cinq jours pour trouver un accord. S’il n’y a pas d’accord, le Français sera free agent non protégé au 1er juillet 2021.

ESPN révèle ainsi que le camp Gobert demande le même type de contrat que Giannis Antetokounmpo, c’est à dire le « supermax« . Ce qui se traduit dans les chiffres par un contrat équivalent à celui de la star des Bucks (228 millions sur cinq ans) puisque le Français, deux fois meilleur défenseur de la NBA et élu dans une All-NBA Team, est éligible à ce type de contrat qui correspond à 35% du salary cap.

Sauf que le Jazz ne veut pas en faire son « supermax contract », et proposerait, pour l’instant, un salaire équivalent à 28% de la masse salariale. C’est déjà énorme, environ 200 millions de dollars sur cinq ans. Ce serait l’un des plus gros contrats jamais signés, et ça ferait de Rudy Gobert le sportif français le mieux rémunéré de l’histoire.

Pour l’instant, le camp Gobert a refusé, mais il faut rappeler que seul le Jazz peut lui offrir un tel contrat… et que la direction de la franchise a donc un levier dans les discussions.