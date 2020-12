Frank Vogel ne sait pas si Kyle Kuzma sera titulaire cette saison

Quel sera le rôle de Kyle Kuzma cette saison ? « Je n’en ai aucune idée, on verra » a-t-il répondu hier soir après ses 23 points dans la victoire face aux Suns.

Une sortie étonnante à cinq jours de la reprise, mais Frank Vogel avoue qu’il n’a pas vraiment eu le temps de mettre en place sa rotation. « Ça va prendre du temps » assure l’entraîneur, ravi en tout cas de son état d’esprit et de ses 66 points en trois matchs (à 10/21 de loin, 14/20 aux lancers). Les trois comme titulaire.

« Le truc qui marque, c’est le travail qu’il fournit » note Frank Vogel. « Quand quelqu’un bosse comme ça, tu n’es pas surpris qu’il soit bon. Il joue bien, avec confiance, il ne force pas ses tirs, il les prend dans le rythme de l’attaque. Je suis content de le voir continuer à grandir, c’est un élément essentiel de ce qu’on va mettre en place. »

« J’ai tiré beaucoup de 3-points pendant cette courte intersaison. J’ai essayé de penser à mon futur rôle, et c’est un truc que je peux ajouter à ma panoplie » raconte celui qui doit constamment faire ses preuves depuis deux ans pour rester aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. « Chaque année, mon rôle est différent. J’ai dû m’adapter, trouver des moyens d’avoir un impact sur le jeu de différentes façons. »

Plus d’adresse, plus de défense, plus de points, plus de responsabilités

« Quand Bron est arrivé, il a pris beaucoup d’attention et il s’est adapté, pareil l’an passé quand je suis arrivé. Il fait du très bon boulot pour trouver son rôle dans cette équipe » tient à souligner Anthony Davis. « On veut qu’il soit agressif. Il fait des bonnes actions, sa défense est meilleure. Il va continuer d’apprendre, de trouver sa place. Il a développé son tir depuis l’an passé. Il joue bien en présaison. Ça va être une grande année pour lui, il va jouer un plus grand rôle pour nous, on a besoin qu’il continue de faire ce qu’il sait faire. »

C’est aussi ce que lui prédit Jared Dudley, mais en bon vétéran, il combine encouragement et défi pour son petit protégé de 25 ans. « Je suis content mais pas satisfait, il peut être bien meilleur. Il l’est défensivement, il sera important pour nous cette saison au niveau du scoring. Ce qui m’impressionne, c’est que les jeunes se découragent en général quand ils ont moins de minutes et de tirs. Pas lui. Il voulait gagner un titre. Il se moquait de son salaire, de ses stats. La moitié du chemin est fait quand on pense comme ça, je lui tire mon chapeau pour ça. »

Et c’est finalement Jared Dudley qui définit le mieux son rôle dans les prochains mois : « Monte ton adresse de loin à 38%, il en est capable, progresse encore un peu en défense pour avoir cinq minutes de temps de jeu en plus. Faisons de toi un joueur à 17 ou 18 points efficace, sur qui on peut se reposer en défense, et en playoffs. »