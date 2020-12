Houston : Russell Westbrook dépité par le traitement de diva accordé à James Harden

Dans un long article, ESPN revient sur les dessous de la crise aux Rockets, et on apprend ainsi que la direction cédait au moindre caprice de James Harden, et que ça tournait même au chantage. Le meilleur marqueur de la NBA menaçait ainsi de partir si ses dirigeants ne validaient pas ses choix de recrutement, et ce fut le cas lorsqu’il avait exigé en 2019 que la franchise récupère Russell Westbrook.

« On savait qui était le patron de la franchise » confirme un ancien assistant. « Cela faisait partie du deal quand on arrive à Houston. Les joueurs, les coaches, le GM, le propriétaire… Tous savaient. Je n’en veux pas à James. J’en veux à la franchise. Ce n’est pas de sa faute. Il faisait ce qu’on lui avait permis de faire« .

James Harden n’avait pas l’habitude qu’on lui dise « non »

ESPN raconte ainsi que le MVP 2018 avait l’habitude de quitter l’équipe entre deux matches pour aller à Las Vegas ou ailleurs. Parfois, il fallait même attendre le retour du jet-setter… ou déterminer les jours sans entraînement en fonction de lui. Et c’est dans ce contexte que son pote Russell Westbrook débarque. Et là, il tombe des nues !

Il découvre un club mal dirigé, « organisée comme une équipe AAU » selon les termes d’un ancien membre du staff. « Rien ne débutait à l’heure » poursuit-il. « L’avion était toujours en retard. Le car n’était jamais à l’heure… »

ESPN raconte que, dans la « bulle », Russell Westbrook s’était emporté parce qu’une séance vidéo n’avait pas débuté tant que James Harden n’était pas là. Sur le terrain, l’entente n’était pas cordiale non plus, et le meneur n’a pas rechigné à quitter cet environnement aux antipodes du professionnalisme du Thunder. Il est désormais aux Wizards, bien loin de cette ambiance toxique.

Quant à James Harden, il pensait que sa demande de transfert serait exaucé dans la foulée. « Il n’a jamais entendu « non » auparavant » poursuit cet ancien membre des Rockets, et voilà comme on se retrouve à un point de non retour avec une équipe de Houston contrainte de faire jouer son « franchise player », malgré lui.