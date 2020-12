LeBron James et Anthony Davis joueront contre les Suns

La semaine passée, Frank Vogel avait estimé « peu probable » le fait de voir LeBron James et Anthony Davis jouer pendant la présaison. Il faut dire que les deux superstars n’ont eu droit qu’à deux mois de repos avant de devoir renfiler les gants pour défendre leur titre dans quelques jours.

Finalement, le coach des Lakers a changé d’avis et offrira quelques minutes à LeBron James et Anthony Davis, en première mi-temps, contre les Suns ce mercredi.

« Je veux qu’ils jouent et prennent un peu de rythme », se justifie Frank Vogel pour l’Orange County Register. « Qu’ils soient à l’aise avec leurs nouveaux coéquipiers et essaient de se dégourdir les jambes. »

Les champions en titre ont gagné leurs deux premiers matches de la présaison contre les Clippers avec des performances collectives satisfaisantes, selon la constat dressé par LeBron James.

« Ils partagent la balle et jouent à un excellent rythme. Ils défendent et sont présents au rebond également. On veut simplement reprendre là où on a terminé dans la bulle et aussi s’améliorer avec les recrues. »