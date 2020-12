Présaison : LeBron James et Anthony Davis ménagés

Vendredi, c’est déjà le début de la présaison, et côté Lakers, Frank Vogel a déjà annoncé que LeBron James et Anthony Davis ne seraient sans doute pas là pour le premier match, prévu dimanche face aux Clippers. « On n’a pas encore pris de décision mais je dirais que c’est peu probable qu’ils jouent » a prévenu le coach des Lakers.

Une décision logique puisque les deux superstars des champions en titre ont eu moins de deux mois de repos, et les matches de présaison n’ont pas grande importance pour des joueurs comme eux. Ce sera surtout essentiel pour les recrues pour trouver leurs marques et se familiariser avec les systèmes.

« Dans la bulle, on se savait en sécurité. Là, on ne l’est pas »

« Avant de jouer, je veux être certain de pouvoir le faire » précise Anthony Davis. « Je ne veux rien précipiter. Malheureusement, on a vu comment ça s’est passé en NFL sans présaison et une saison raccourcie, avec beaucoup de blessures. On ne veut pas la même chose. Donc, je vais me préparer comme il faut. Le coach fait du super boulot avec l’équipe, pour nous préparer comme il faut. »

Mercredi, Frank Vogel a même décidé d’accorder une journée de repos à tout le monde. Cela fait partie de cette gestion très minutieuse de cette reprise pas comme les autres. « Je me sens bien, physiquement je suis bien, mais dans le même temps, je dois tenir compte de ce qu’on me dit, qu’il s’agisse de mon préparateur physique, du staff, des coaches, et qui me disent de ralentir… » poursuit Anthony Davis. « Je suis très bien à l’entraînement, je suis en condition, et j’ai retrouvé mes marques, mais je le répète, il faut être le plus malin possible. »

Et l’intérieur de rappeler que les conditions sont plus compliquées que dans la « bulle » sur le plan sanitaire. « Franchement, ce sera bien plus dur… Dans la bulle, on se savait en sécurité. Là, on ne l’est pas. Ce que je veux dire, c’est que la NBA a envoyé une circulaire avec des directives pour ne pas aller dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, et tout le reste pour qu’on reste en sécurité. Mais c’est à chacun de prendre ses responsabilités. »