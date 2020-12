James Borrego satisfait de l’évolution de ses Hornets

Charlotte a perdu ses deux premiers matchs de pré-saison à la maison, mais le moral des troupes est au beau fixe. LaMelo Ball a montré de belles choses, et la présence de Gordon Hayward change la donne, au sein de la hiérarchie en attaque mais aussi dans la façon dont les adversaires regarderont les Hornets cette saison.

Les deux dernières saisons ont été sacrifiées sur le plan des résultats, et certains « moves » ont été compliqués à digérer, comme le départ de Kemba Walker. Mais deux ans plus tard, avec les jeunes éléments prometteurs qui vont continuer à progresser comme Devonte’ Graham, Terry Rozier, Miles Bridges ou encore PJ Washington, James Borrego est satisfait du chemin parcouru par sa franchise depuis son arrivée en mai 2018.

« Nous avons deux créateurs d’élite en Gordon et LaMelo, des joueurs qui peuvent créer pour eux et pour les autres. Deux manieurs de ballon de grande taille, ce qui était pour moi les pièces majeures dont nous avions besoin, et nous nous sommes renforcés de manière significative », a souligné le coach de Charlotte. « Je donne énormément de crédit à Mitch Kupchak (GM) et notre groupe. Quand on regarde où nous en étions il y a deux ans, et où nous en sommes aujourd’hui, nous avons ajouté énormément de taille, de la création, de l’intelligence de jeu. Pour moi, ce sont les choses qui font que vous pouvez gagner dans cette ligue. Nous voulons être grands, nous voulons être polyvalents ».

Si le « front office » ne devrait pas malmener James Borrego sur la questions des objectifs qui lui seront fixés, Gordon Hayward a déjà affiché la couleur : les playoffs représentent un objectif réaliste.

« Les pièces du puzzle sont en place. Parfois avec les jeunes équipes, il faut juste un peu plus de temps pour passer la première marche et se diriger vers l’étape supérieure. C’est l’une des choses qui m’a le plus séduit en venant ici à Charlotte, avoir l’occasion de nous aider à atteindre ce niveau », a-t-il pour sa part déclaré.

Avant d’attaquer les choses sérieuses, les Hornets affronteront le Magic en double-confrontation ce week-end en Floride pour leurs deux derniers matchs de présaison.