DeMar DeRozan – Devin Vassell : le maître et l’élève

Sans que cela soit un événement, Devin Vassell est tout de même un rookie particulier pour les Spurs. Sélectionné en 11e position de la dernière Draft, l’ancien arrière de Florida State devient le rookie texan le plus coté depuis Tim Duncan en 1997 ! Jamais depuis 23 ans, la franchise de San Antonio n’avait eu à choisir un joueur aussi haut.

Avec son envergure et un bon tir à 3-points, Devin Vassell est un joueur avec un potentiel intéressant. Ses 12 points, 6 rebonds et 3 interceptions contre le Thunder en présaison l’ont prouvé. Le joueur a même reçu les félicitations de Gregg Popovich après la rencontre. Pour l’aider à grandir, il a trouvé en DeMar DeRozan un parfait mentor.

« Il me conseille pour certaines actions, pour mon jeu de manière globale. C’est un grand joueur et il m’aide beaucoup », assure Devin Vassell au San Antonio Express News. « Les vétérans de l’équipe me disent de me concentrer sur la défense, de ne pas essayer de mettre 20 ou 30 points. Il y a ici des grands joueurs pour ça. Je dois rester dans mon rôle. »

« J’ai été impressionné pendant le training camp. On peut dire qu’il en veut »



Comme l’ancien de Toronto joue au même poste et avait été drafté en 9e position en 2009, il peut partager son expérience avec son jeune coéquipier. Une relation est née entre les deux.

« Très souvent, même à l’entraînement, il vient me voir et me pose des questions », explique DeMar DeRozan. « C’est important pour un jeune de venir voir les anciens pour poser des questions, demander ce qu’on fait de mal, ce qu’on peut faire de mieux. Face au Thunder, il a joué sans appréhension, il était agressif. Même avant ce match, j’ai été impressionné pendant le training camp. On peut dire qu’il en veut. Il apprend vite. »

Une décennie après, c’est à DeMar DeRozan de rendre ce que les anciens des Raptors – Chris Bosh, Hedo Turkoglu ou encore Jose Calderon – lui avaient transmis à l’époque. Pour accélérer l’intégration dans la NBA de Devin Vassell, surtout que, comme tous les rookies de cette cuvée 2020, il n’a pas eu de Summer League comme transition.

« J’ai eu des anciens pour m’apprendre beaucoup de choses et ils étaient durs avec moi, dans le bon sens du terme », se souvient-il. « En sortant de l’université, on est toujours en quelque sorte le joueur le plus athlétique de son équipe. Quand on arrive dans la ligue, on affronte des joueurs bien plus puissants. Tout le monde est athlétique. C’est une ligue d’hommes et il faut réfléchir comme un adulte. »