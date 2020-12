Josh Hart, l’arme secrète de Stan Van Gundy

On parle beaucoup des Pelicans, de ses jeunes stars Zion Williamson et Brandon Ingram, ou encore des renforts arrivées durant l’intersaison, Eric Bledsoe et Steven Adams. Depuis la reprise, un joueur de l’ombre n’est que peu évoqué mais pourrait tenir un rôle important dans le dispositif de Stan Van Gundy : Josh Hart.

Joueur de devoir, l’ancien des Lakers a tapé dans l’œil de Stan Van Gundy depuis le début du « training camp ».

« Je pense que c’est un élément absolument essentiel de ce que nous faisons », a déclaré SVG qui pourrait profiter de l’absence de JJ Redick et Eric Bledsoe pour le mettre dans le cinq majeur ce soir face au Heat.

« C’est vraiment un dur à cuire. C’est un excellent rebondeur dans une équipe qui a eu quelques difficultés sur les plans défensifs. Il est dur, intelligent, il parle beaucoup. Il peut se mettre dans le coin à 3-points, il tire très bien. Et il sait qui il est. Une des grandes qualités en NBA dont les gens ne parlent pas assez, je pense, ce sont les gars savent qui ils sont » apprécie le technicien.

Conscient de ses forces

Josh Hart connaît ses points forts, même s’il s’est habitué à évoluer tel un caméléon, en apportant dans les secteurs de jeu dont son équipe a besoin. Lors de son année senior à Villanova, l’arrière était ainsi devenu le meilleur rebondeur de son équipe alors qu’il n’était que le 7e joueur de l’équipe en terme de taille.

Un rôle de l’ombre aux côtés des joueurs majeurs qui ne frustre pas l’arrière, bien au contraire. « Ce genre de choses me motive », a-t-il indiqué. « Je suis motivé à l’idée de faire ce genre de choses qui n’apparaissent pas toujours sur la feuille de stats et qui aident l’équipe à gagner. Quel que soit le rôle qu’ils veulent que je joue, je vais être assez polyvalent pour le faire ».

Le parfait role-player

Au-delà de sa capacité à jouer dur, à aller arracher des rebonds, Stan Van Gundy apprécie donc Josh Hart pour sa façon de jouer, en s’appuyant sur ses points forts sans se prendre pour un autre. Un précieux « role player » qui pourrait avoir plus de responsabilités que prévu, et pas uniquement en défense.

« Une chose que vous devez faire dans la ligue est de trouver votre niche, et jouer votre rôle de la meilleure façon possible », a souligné Josh Hart. « C’est quelque chose que j’essaie de faire. Vous voyez des gars qui ont fait une longue carrière en faisant ce genre de choses. C’est ce que je fais de plus important : savoir ce que je peux faire et aider l’équipe à gagner. Si j’essaie de sortir de ce cadre, ça ne donne rien de bon ».

Stan Van Gundy attendra également de lui qu’il soit plus adroit de loin afin de bénéficier des tirs ouverts que provoqueront Zion Williamson et Brandon Ingram, alors qu’il ne tournait qu’à 34.2% la saison dernière. « On aura besoin de grosses minutes de sa part », a conclu le nouvel entraîneur de la troupe de Louisiane.