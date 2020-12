Knicks – Pistons : Sekou Doumbouya incisif, Killian Hayes gomme les erreurs

Après une première défaite, les Pistons se sont repris en battant les Knicks (99-91) dans ce deuxième match de la présaison. On retiendra que les hommes de Dwane Casey étaient beaucoup plus incisifs défensivement, et que Sekou Doumbouya (23 points, 5 rebonds et 2 contres) s’est illustré en sortie de banc.

« Sekou a été incroyable ce soir », apprécie Blake Griffin. « Je suis si fier de lui. Il est venu et a joué exactement comme il sait jouer. Il a travaillé dur sans le ballon, en défense – ces gars sont l’avenir de cette franchise. »

L’ailier sophomore ne s’est ainsi pas contenté de rentrer les tirs à 3-points (2/4) lorsque les ballons lui ressortaient. Il a sans cesse coupé dans le dos de la défense de New York pour proposer des solutions en mouvement.

Et il s’est aussi illustré en défense, surgissant pour intercepter ou contrant Mitchell Robinson sous le cercle…

« Chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, je dois apporter de l’énergie », explique ainsi Sekou Doumbouya sur sa mentalité. « Que l’on soit devant ou derrière. Je suis entré et j’ai essayé d’aider l’équipe – c’est mon travail, de sortir du banc, de me concentrer et d’être prêt à aider l’équipe. »

Au relais d’un Jerami Grant encore sans rythme (8 points à 2/8 au tir, 5 balles perdues), le Français a donc marqué des points auprès de son coach, Dwane Casey, qui avait souvent critiqué son engagement l’an passé.

Killian Hayes appliqué sur le pick-and-roll

« Sekou est arrivé et nous a donné un gros coup de pouce en sortie de banc », constate l’entraîneur. « Il nous a donné de l’intensité défensive – alors que contenir Julius Randle n’est pas facile. Il a fait un bon travail, surtout avec cette énergie – pour courir, couper vers le cercle, ne pas dépendre seulement des spots ».

Quant à Killian Hayes, s’il a encore été maladroit au tir (2/11 dont 1/6 à 3-points), il a par contre limité les pertes de balles, s’appliquant sur le pick-and-roll pour trouver ses camarades en bonne position.

« Défendre et ne pas perdre le ballon – c’est de la progression », explique Dwane Casey sur la différence avec le premier match. « C’est ce que nous recherchons, plus que des points. L’adresse viendra tant que nous prenons les bons tirs. C’était important, la façon dont il est arrivé et dont il a évité les pertes de balle. Il a bien mieux géré les blitz (prises à deux pour forcer la passe) et a déplacé le ballon. New York est une bonne équipe défensive – une équipe typique de Tom Thibodeau. Et je pense qu’il a bien géré les blitz et l’agressivité ce soir. »

Côté New York, l’agressivité défensive est en effet notable, alors que RJ Barrett (25 points) fut la grosse satisfaction de la nuit, le Canadien affichant toute sa technique pour attaquer le cercle et punir à mi-distance.

Par contre, le coach des Knicks a du travail sur ses rotations à la mène, pour trouver de la création et mettre en place le jeu. Elfrid Payton, Dennis Smith Jr. et Frank Ntilikina n’ont pas vraiment rassuré dans le domaine, le Français ne s’offrant qu’un 3-points en catch-and-shoot en attaque, et 6 fautes personnelles en défense.