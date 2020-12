LaMelo Ball fait déjà le show

Quand le public sera autorisé à revenir dans les salles, les spectateurs de Charlotte ne vont pas s’ennuyer ! Cette nuit était marquée par les débuts de LaMelo Ball avec les Hornets, et le petit frère de Lonzo n’a pas déçu, multipliant les jolies passes, les dribbles, et cherchant toujours à accélérer le jeu.

Certes, à l’arrivée, Charlotte s’incline 111-100 face aux Raptors d’un très bon duo VanVleet-Anunoby, et Ball fait chou blanc : 0 point à 0 sur 5 aux tirs. Remplaçant, il joue 15 minutes, mais apporte 4 passes et 10 rebonds, et perd… 4 ballons ! Vous l’aurez compris, c’est un jeu à risques, mais Bismack Biyombo a apprécié d’être servi dans le bon timing. On retiendra aussi que son entrée en jeu, en 1er quart-temps, a coïncidé avec le meilleur passage de l’équipe : un 20-0 !

« Ma performance n’est pas bonne car on a perdu. A chaque fois qu’on perd, j’estime que ma performance n’est pas bonne » a expliqué LaMelo, qui ne veut pas s’étendre sur ses jolies passes. « Au final, c’est juste du basket. Qu’on entre en premier ou dernier quart-temps, ça reste du basket. C’est simplement un ballon qu’il faut mettre dans le panier. »

Son coach et Gordon Hayward ne sont pas d’accord. « J’ai trouvé que c’était une bonne performance » juge James Borrego. « C’était sa première, et il a donné l’impression d’avoir toujours été là. J’ai trouvé qu’il avait été costaud. Il a réalisé quelques belles actions, et fait quelques bonnes lectures du jeu. Il parle, il communique. Je trouve que dans l’ensemble, c’était une performance solide. »

Même son de cloche chez Hayward : « Il fait plein de bonnes choses sur le terrain. Il a été super au rebond, et derrière, il a accéléré le jeu. Je pense qu’il va être vraiment bon cette année. Je trouve qu’il a quelque chose : il voit bien le jeu et c’est quelqu’un qui peut lancer les contre-attaques. »