Prolongé après avoir été drafté très bas, Monte Morris veut servir d’exemple

En signant sa prolongation de contrat avec les Nuggets il y a quelques jours, Monte Morris a fait d’une pierre deux coups. Déjà, il peut désormais aborder l’avenir avec sérénité, ce qui n’aurait pas été le cas sans cette signature. En effet, il était en fin de contrat l’été prochain.

« Je ne voulais pas traverser cette année avec l’idée que je puisse être sur le marché à l’issue de la saison », explique-t-il au Denver Post. « Je voulais simplement pouvoir m’amuser, sourire et jouer avec mes coéquipiers. »

Ensuite, pour ce meneur remplaçant drafté en 51e position en 2017, qui a également commencé sa carrière avec un « two-way contract », signer une prolongation de 27 millions de dollars est une belle revanche. Et un possible exemple pour certains joueurs.

« Je veux être un modèle pour quelqu’un qui n’a pas été drafté, ou sélectionné parmi les dernières positions et qui a eu le même chemin que moi. Ainsi, je montre qu’en travaillant dur, tout est possible. Je veux être une icône, un exemple pour quiconque a besoin d’entendre mon histoire. Si je ne disais rien, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir. Je veux redonner ce que j’ai reçu. »

C’est donc aussi une façon de remercier les Nuggets, qui ont misé sur lui comme remplaçant de Jamal Murray. « Cette franchise m’a ouvert les bras depuis le premier jour », ajoute Monte Morris. « Je suis quelqu’un qui est très porté sur la culture et ici, elle est géniale. »