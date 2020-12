Monte Morris prolonge déjà aux Nuggets

Pour éviter qu’il ne soit free agent non protégé dans un an, les Nuggets ont décidé de prolonger Monte Morris dès cet automne. Sélectionné en 51e position il y a trois ans, le meneur décroche un beau contrat de 27 millions sur trois ans, et il sera désormais en concurrence avec Facundo Compazzo comme première rotation derrière Jamal Murray.

Il y a un mois, l’ancien meneur d’Iowa State avait annoncé qu’il voulait prolonger, et il va multiplier son salaire par six, passant de 1.6 million à 9 millions de dollars !

« Je ne pense pas que ce soit un secret : j’aimerais prolonger ici », annonçait-il au Denver Post. « J’aime Denver. J’aime toute la franchise : les coaches, les équipements, tout. Je souhaite rester pour un long moment. »

Avec ses 9 points de moyenne en playoffs, Monte Morris avait joué un rôle essentiel dans la belle aventure de Denver, et Mike Malone militait pour qu’il reste au club.

« Monte, c’est le joueur dont on sait ce qu’il apporte », avait analysé le coach, durant les playoffs face aux Clippers. « Il ne perd pas de ballons et rend ses coéquipiers meilleurs. »