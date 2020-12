Nicolas Batum et Serge Ibaka titulaires pour la première (perdue) des Clippers

Face à des Lakers sans LeBron James, Anthony Davis, et Marc Gasol, les Clippers en ont profité pour répéter leurs gammes en particulier lors de la première mi-temps. Pour son premier match à la tête de l’équipe, l’ancien coach de Cleveland a surpris en titularisant Serge Ibaka aux côtés de Nicolas Batum, alors que Marcus Morris était ménagé.

La titularisation de Serge Ibaka en elle-même est moins surprenante que l’absence d’Ivica Zubac. Elle marque un changement de style pour les Clippers. « Zu était notre titulaire lors des deux dernières saisons, et il a fait du bon boulot » décrivait Tyronn Lue. « Mais nous allons commencer la saison avec Serge (Ibaka) en 5. On changera peut être pendant la saison, mais nous voulons donner sa chance à Serge. »

Lors des premières minutes de la rencontre, Serge Ibaka a d’ailleurs montré ce qu’il peut apporter aux Clippers. Il a ouvert la rencontre par deux tirs primés, offrant une option que Los Angeles n’avait pas dans son arsenal la saison passée. Les défenses adverses qui avait pris l’habitude de contenir facilement les intérieurs sur les « pick & roll » de Kawhi Leonard et de Paul George, devront désormais se soucier de l’ancien Raptor en « pick & pop ».

Tyronn Lue ne veut pas perdre de temps

Serge Ibaka a également montré sa capacité à protéger le cercle et à changer sur les écrans, permettant à la défense californienne d’être plus agressive et polyvalente.

La titularisation de Nicolas Batum abonde également dans ce sens. Avec un cinq de départ constitué de Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard, Serge Ibaka et Nicolas Batum, les Clippers peuvent « switcher » sur quasiment tous les écrans. Et le retour de Marcus Morris à la place de Nicolas Batum ne devrait pas changer ça.

Évidemment, ce n’est qu’un premier match mais Tyronn Lue a confirmé vouloir donner du temps de jeu à ses cadres pendant la présaison pour éviter du prendre du retard, comme ce fut le cas l’année dernière pour cause de blessures. « Avec tout le monde disponible, nous voulons maximiser le temps que nous avons. Nous voulons utiliser chaque match pour construire notre collectif et notre entente. »

Les temps de jeu ont tout de même été très limités pour le cinq majeur, et les Clippers ont finalement utilisé 18 joueurs. Ce sont donc les Lakers de Talen Horton-Tucker (19 points) et Kyle Kuzma (18 points) qui l’ont emporté (87-81) alors qu’on retrouvera les Clippers dimanche, de nouveau contre les Lakers.