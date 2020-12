Gary Trent Jr. fait un pari sur lui-même

Révélation des Blazers dans la « bulle », Gary Trent Jr. est dans la dernière année de son contrat de trois ans signés en 2018 après la Draft. Il peut prolonger dès cet été, pour éviter d’être free agent dans un an, mais The Athletic annonce qu’il a choisi d’aller au bout de son contrat, pour être free agent protégé en juillet 2021.

Le shooteur de Portland peut prétendre cet automne à un contrat maximum de 54 millions sur quatre ans, et donc multiplier par dix son salaire, mais il peut aussi prétendre à beaucoup plus dans un an, et sans doute que son agent, un certain Rich Paul, lui a conseillé d’attendre.

C’est ce qu’il avait déjà fait avec Malik Beasley. Ce dernier avait ainsi refusé une prolongation de 30 millions sur trois ans avec Denver lors de la free agency 2019, et cet été, il a paraphé un contrat de 60 millions sur quatre ans avec les Wolves. Soit le double de ce que lui avaient proposé les Nuggets…