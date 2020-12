C’est l’heure de la pré-rentrée pour John Wall

« Ce sera beaucoup d’anxiété et d’excitation d’entrer sur le parquet et de voir le ballon jeté en l’air. Mais une fois que le ballon touchera mes mains, ce sera fini. Maintenant, il faut jouer au basket, aller sur le terrain et essayer de s’amuser, de s’améliorer autant que possible en tant que groupe. C’est tout ce que je peux faire, profiter de cette nouvelle aventure avec ma nouvelle équipe dans une nouvelle ville ».

C’est peu dire que John Wall a enchaîné les galères depuis le 26 décembre 2018, il y a près de deux ans. Victime d’une blessure au talon gauche et d’une infection lors de son opération chirurgicale, le meneur avait ensuite subi une rupture du tendon d’Achille à cause d’une chute à son domicile.

Meilleur qu’avant ?

Depuis mars, le joueur dit être revenu à 100%. L’occasion de le prouver ne va pas tarder alors que les Rockets disputent leur premier match de pré-saison cette nuit face aux Bulls. Mais ce qui le soulage le plus, c’est de pouvoir évoluer sans excroissances osseuses au niveau du talon, ce dont il a beaucoup souffert les années précédentes.

« En réalité, les gens ne comprennent pas » a-t-il ajouté. « J’ai hâte de montrer à quoi ressemblaient mes excroissances osseuses et avec quoi je jouais ces six, sept dernières années, car c’était quelque chose que je ne pouvais pas vraiment contrôler. J’ai beaucoup souffert sur certaines façons de prendre des jump shots. Je ne pouvais même pas faire certains mouvements parce que ma jambe était gravement blessée. Alors, maintenant, je suis sur le point de tout faire à un niveau explosif des deux côtés, en allant à gauche ou à droite. Cela rend mon jeu bien meilleur qu’il ne l’était avant ».

Pas envie de gamberger

Débarrassé de ses pépins physiques, John Wall espère donc pouvoir afficher un meilleur niveau qu’avant, assurant avoir bossé ses « floaters » mais aussi son jeu au poste bas. Tout comme les Rockets, qui attendent une évolution à la mène en passant du numéro 0 de Russell Westbrook au numéro 1 de l’ex meneur des Wizards.

L’intéressé semble en tout cas prêt à croiser à nouveau le fer, ajoutant qu’il ne ressentait aucune appréhension même après presque deux ans loin des parquets.

« Lorsque j’entre sur un terrain de basket, je ne pense pas à la blessure que j’ai subie par le passé. Je pense que c’est ce qui fait de moi le type de joueur que je suis, qui revient et joue avec la même agressivité », a-t-il conclu. « On peut voir si quelqu’un est timide ou manque de confiance dans sa façon de jouer au moment de revenir. J’y vais avec un autre état d’esprit en me disant que si je suis en bonne santé et que je sens que mon corps est en forme, j’y vais pour faire ce que je fais le mieux, sans penser au reste. J’ai l’impression que ceux qui gambergent ou se laissent du temps pour redevenir eux-mêmes ne retrouvent jamais le niveau qu’ils avaient avant ».