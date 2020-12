Jake Layman, un caméléon chez les loups

Ça ne fait qu’un an qu’il est arrivé dans le Minnesota, mais Jake Layman y a déjà vécu plusieurs saisons en une, pour ainsi dire. Avec un effectif qui a radicalement changé depuis sa signature à l’été 2019, l’ailier shooteur s’habitue à la nouvelle donne sans broncher.

« C’est un peu ma troisième équipe en un an », lance ainsi Jake Layman dans le Star Tribune. « Je peux jouer avec tout le monde et m’adapter à ce que le coach veut. C’est un avantage. On est encore en train d’apprendre à se connaître les uns les autres. Ce n’est que le quatrième jour d’entraînement au complet, ce qui ne fait pas beaucoup d’entraînements ensemble avec une toute nouvelle équipe. On apprend encore. »

Avec l’arrivée de D’Angelo Russell en cours de saison passée, et pendant cette courte intersaison, celles de Ricky Rubio et Anthony Edwards, les Wolves ont changé de visage et de style. Une phase d’adaptation est à prévoir mais Jake Layman prévoit une « nette amélioration » en défense, de quoi s’éviter la débandade de l’an passé.

« C’est encore difficile de dire comment ça va se traduire pour notre équipe. On avait bien commencé la saison l’an passé mais ça n’a pas marché ensuite. Quand on commence à perdre quelques matchs, c’est difficile de sortir de cette spirale négative. On l’a vu avec notre équipe et c’était difficile à vivre en étant bloqué sur le banc. »

Jake Layman sait en tout cas que ses minutes pourront provenir de deux postes différents, le 3 et le 4. L’ancien de Portland peut sembler un peu « léger » pour jouer ailier fort mais dans la NBA actuelle, il s’y plie volontiers.

« C’était une nouvelle position pour moi, je suis plutôt habitué à jouer au poste d’ailier. Mais avec l’évolution de la Ligue, jouer en 4 est bien pour l’équipe. Je peux étirer la défense avec mon tir et je peux aussi couper vers le cercle quand c’est nécessaire, surtout avec KAT, qui est un très bon passeur. C’est une dynamique qui fonctionne bien. »