Adidas : la Harden Vol.5 arrive le 4 janvier avec un nouvel amorti

Une couche de mousse Boost, une autre de Lighstrike pour la stabilité, et voici la Harden Vol.5 qui arrive avec un nouveau système d’amorti. Déjà aperçue plusieurs fois sur des images volées au cours des dernières semaines, la nouvelle signature de James Harden a été officialisée par adidas jeudi soir.

La chaussure a bénéficié d’un procédé de fabrication baptisé « Futurenatural. » Selon adidas, il s’agit d’une tige en une seule pièce et d’un design au plus près du pied humain. Évidemment, la marque aux trois bandes promet un maintien optimal et un excellent dynamisme.

Les premières paires seront mises en vente le 4 janvier dans des quantités limitées. Des coloris très bariolés semblent dans les cartons pour les mois à venir.

