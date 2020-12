Tyrese Haliburton en apprentissage accéléré

Le processus d’intégration des rookies est exceptionnellement court cette saison. C’est notamment le cas pour Tyrese Haliburton qui est parti de sa maison familiale d’Oshkosh (Wisconsin) avant de traverser le pays en l’espace de 24 heures, direction la Californie et les Kings. Drafté par Sacramento avec le 12e choix il y a à peine trois semaines, le meneur va se retrouver en tenue dès demain pour défendre ses nouvelles couleurs, à l’occasion du premier match de pré-saison face à Portland.

Mais Tyrese Haliburton ne changerait sa place pour rien au monde. « Ma vie change assez rapidement, mais c’est en quelque sorte ce pour quoi j’ai signé. C’est ce dont j’ai rêvé toute ma vie ».

Autant dire que le pensionnaire d’Iowa State n’avait pas le droit à l’erreur au cours du mini traning-camp des Kings dont les sessions collectives ont débuté cette semaine. Mieux, il a carrément impressionné son coach et ses nouveaux coéquipiers notamment par sa personnalité sur le plan basket.

« Il a été impressionnant les deux premiers jours », a déclaré Luke Walton. Je pense qu’une des choses que nous avons entendues à son sujet est que tout le monde dans l’équipe aime déjà jouer avec lui, et cela ne fait que deux jours de scrimmages. Il a une de ces personnalités et un de ces styles de jeu qui attirent les gens, à vouloir jouer avec lui. Comme la plupart des jeunes joueurs, il a beaucoup de travail à faire et il le sait, mais il pose constamment des questions et veut faire le job et s’améliorer ».

Une place à trouver aux côtés de De’Aaron Fox et Cory Joseph

Le meneur de grande taille va devoir se faire une place sur le poste, aux côtés de De’Aaron Fox et Cory Joseph. Luke Walton a confié qu’il aurait encore besoin de temps pour se faire une idée plus claire au sujet de son rookie, même si les premiers retours sont positifs. Des associations sur les postes arrières ne sont d’ailleurs pas à exclure.

« J’ai été très satisfait, impressionné par ses connaissances, sa vision du jeu, ce qu’il cherche à faire », a poursuivi Luke Walton. « Nous l’encourageons à être aussi agressif que possible. C’est bien en ce moment avec certains scrimmages, nous sommes capables de les faire jouer ensemble, lui et Cory, et Cory est un excellent vétéran, qui encadre, montre, parle et aide à diriger l’équipe ».

Originaire d’Ames (Iowa), Harrison Barnes connaissait bien Tyrese Haliburton avant même que ce dernier soit drafté par Sacramento. Il savait donc à quoi s’attendre en terme d’implication, et n’a pas été déçu.

« Je sais à quel point il travaille dur. Je sais ce que ça signifie pour lui. Je sais qu’il aura une opportunité d’avoir vraiment un impact. Peu de rookies ont cette opportunité, donc je suis vraiment heureux pour lui. Je sais qu’il ne la prendra pas pour acquise. Il travaillera aussi dur que n’importe qui et il sera bon », a conclu l’ailier-fort, également conquis. Rendez-vous demain soir pour confirmer tout ça sur le parquet…