Jimmy Butler a tiré un trait sur la finale NBA

C’était il y a moins de deux mois. Éreinté, le Heat d’un Jimmy Butler au bout du rouleau est tombé en finale face aux Lakers après une épopée extraordinaire. Sept semaines plus tard, la franchise floridienne est à nouveau sur le pont, prête à embrasser un nouveau challenge, et pas des moindres, celui de faire au moins aussi bien !

« On joue au basket pour gagner. Nous n’avons pas réussi, et c’est tout ce qu’il en reste » a déclaré Jimmy Butler. « Je pense que nous avons tous des points sur lesquels on veut être meilleurs, ce qu’on aurait pu faire différemment. Mais, en fin de compte, on a une autre chance maintenant, et c’est ce sur quoi je vais être concentré, comme ce sera le cas pour le reste de l’équipe : comment pouvons-nous être meilleurs et ne pas laisser ce qui s’est passé l’année dernière se reproduire ? »

Pas le temps de gamberger

La page est tournée et la motivation du leader du Heat reste intacte.

« Je n’avais pas besoin d’aller en finale et de perdre pour réaliser à quel point je voulais gagner », ajoute-t-il. « On travaille juste ensemble pour trouver un moyen, trouver cette formule. Il est évident qu’il faut être en bonne santé. On va y arriver à nouveau et on fera ensuite ce qu’il faudra ».

Son coach, Erik Spoelstra, a quant à lui pris le temps de tirer les enseignements du récent parcours de ses protégés. Même si Miami a été loué pour sa profondeur d’effectif, les blessures de Goran Dragic, Jimmy Butler et Bam Adebayo en fin de parcours ont interpellé le stratège floridien.

Ce sera à lui de trouver le juste milieu entre le fait de voir ses joueurs se dépasser, aller au bout d’eux-mêmes (Jimmy Butler a joué 45 minutes en moyenne sur les cinq derniers matchs de la finale NBA), tout en limitant au maximum le risque de blessures.

« L’image de Jimmy complètement vidé, se tenant sur le panneau pub au bord du terrain, c’est une image emblématique dont non seulement nous nous souviendrons, mais je pense que ce sera un point d’enseignement », conclut l’entraîneur. « J’ai déjà entendu beaucoup de mes pairs, coachs à l’université et au lycée, ils parlent de ça, du fait que si vous pouvez vous pousser à ce point en tant que compétiteur, c’est là que vous pouvez vraiment découvrir de quoi vous êtes fait ».