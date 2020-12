Draymond Green et James Wiseman absents du training camp à Golden State

Comme tous les ans, chaque franchise a son lot d’absents pour son training camp. C’est plus préjudiciable cette année dans la mesure où celui-ci ne dure que deux semaines, présaison comprise.

À Golden State, ce sont Draymond Green et James Wiseman qui manquent à l’appel. Et ça n’a rien à voir avec la situation de James Harden, toujours attendu à Houston lui – on sait que les deux équipes ont parlé du transfert de « The Beard » il y a quelques temps.

La franchise de la Baie avait annoncé deux tests positifs au Covid la semaine dernière, et vu les commentaires de Steve Kerr, on peut légitimement penser qu’ils sont les deux joueurs en question… « Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je ne suis pas autorisé à la faire. Vous pouvez en déduire ce que vous voulez. Je sais que c’est dur » explique le coach, alors que la règle exige qu’on ne dévoile pas l’identité des personnes contaminées. « J’essaie de voir lequel de vous a compris ce qui se passe. Je pense que vous l’avez tous compris. »

Le GM Bob Myers avait avait annoncé le 2 décembre que les joueurs positifs devraient attendre 10 jours pour être de nouveau testés. S’ils sont négatifs, Draymond Green et James Wiseman pourraient donc retrouver leurs coéquipiers le 13 décembre minimum, à neuf jours du début de la saison.

C’est très court pour travailler en équipe, surtout pour un rookie qui doit intégrer les systèmes.

« Quand il sera prêt, il jouera. Je ne m’inquiète pas pour Draymond. Il sent notre jeu mieux que personne, ça ira quand il sera de retour à l’entraînement » positive Steve Kerr. C’est plus compliqué pour le 2e choix de la dernière Draft. « C’est malheureux, mais c’est comme ça. Notre coaching staff lui montre des vidéos ces derniers jours et il a des devoirs à faire à la maison. Ce n’est pas idéal, mais rien ne l’est pour personne en 2020. »