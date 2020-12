Stephen Curry et les Warriors discutent d’un nouveau contrat

Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat, Stephen Curry pourrait déjà prolonger avec les Warriors cet automne, et lui et ses dirigeants ont jusqu’au 21 décembre pour trouver un accord. Aujourd’hui âgé de 32 ans, le double MVP confirme que ça discute en coulisses…

« On a des discussions. Tout est sur le table en ce moment. Tout ce dont je parle, c’est d’être un Warrior et de l’avenir » révèle le meneur All-Star. « Évidemment, je suis impliqué à fond, et j’ai conscience qu’il faut que je fasse ce qu’il faut pour moi et l’équipe, et on a donc ces discussions. Je me sens chanceux d’être dans cette position de pouvoir en parler et d’y croire vraiment. Il s’agit donc de laisser les choses se faire, et on est là actuellement. »

Selon Bobby Marks, l’expert d’ESPN en matière de contrats et de salary cap, Stephen Curry peut prolonger cet été pour 156 millions de dollars sur trois ans avec un contrat qui débuterait en 2022. Ce qui le lierait aux Warriors jusqu’à l’âge de… 37 ans, et forcément on évoque l’idée de faire toute sa carrière à Golden State.

« J’espère que je serai en position de choisir le moment de la fin de ma carrière »

« C’est un immense objectif évidemment » répond-il. « Il existe un club de joueurs tout premier plan qui ont joué toute leur carrière avec la même franchise et qui ont connu du succès et atteint des sommets. Ce serait donc un accomplissement impressionnant. Quelque chose dont j’ai évidemment parlé publiquement et auquel je suis très attaché. Mais cela implique aussi le fait qu’il y a encore beaucoup faire sur le terrain, et encore une fois, je ne peux pas me projeter aussi vite vers la fin et ne pas profiter du moment, profiter des défis que nous avons devant nous et tout ce qu’il me reste à accomplir en tant que joueur. On verra ce qui se passe… »

Au passage, Stephen Curry explique qu’il ne changera pas de numéro pour marquer un tournant dans sa carrière ou la relancer, et il répète que son premier objectif était de jouer 16 ans en NBA. Comme son père.

« J’ai toujours parlé de 16 ans car mon père a joué 16 ans, et c’est toujours mon objectif. Il s’agit donc aujourd’hui d’écouter son corps, et qui sait… On ne peut pas prédire l’avenir, mais j’ai toujours dit que je voulais jouer le plus longtemps possible, et j’espère que je serai en position de choisir le moment de la fin de ma carrière. »