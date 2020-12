Les Raptors s’entraînent malgré plusieurs cas positifs au Covid-19

Dimanche, les Raptors ont effectué leur premier entraînement collectif. C’était à Tampa, en Floride, et la franchise vient d’annoncer qu’il y avait trois absents, touchés par le Covid-19.

On ne sait pas s’il s’agit de joueurs ou de membres du staff mais ces trois personnes ont été placées à l’isolement, et si l’entraînement a pu avoir lieu, c’est parce que la direction a eu l’assurance que les personnes sur le terrain n’avaient pas été contaminées.

La franchise a prévu de donner régulièrement des nouvelles sur la situation sanitaire au sein du groupe, et on notera tout de même que Kyle Lowry et Nick Nurse ont annulé leur point presse du jour.