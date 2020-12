T.J. Warren doit capitaliser sur ses performances au sein de la bulle

Passé de 18.7 points de moyenne avant l’arrêt de la saison à 26.6 dans la bulle, avec une pointe à 53 unités, T.J. Warren aura été une des révélations d’Orlando. « Il a fait une super bulle, il était super des deux côtés du terrain » note le nouveau coach Nate Bjorkgren dans des propos relayés par l’Arizona Central.

Jeremy Lamb, absent à ce moment-là à cause de son genou, insiste lui sur le fait qu’il n’était pas étonné de voir son coéquipier aussi efficace. « J’ai toujours su qu’il pouvait scorer. Je lui ai dit avant la bulle : ‘Tu peux tourner à 30 points par match’. En le voyant faire, je ne peux pas dire que j’étais surpris. C’était super de voir cela, de voir sa progression, j’étais content pour lui. »

« Il faut que tout le monde reste en bonne santé jusqu’en playoffs »

« Je suis toujours confiant à chaque match, même avant la bulle. Mais je veux construire sur ce que j’y ai fait » annonce le principal intéressé, prêt à faire ce que lui demandera son nouveau coach. « C’est un nouveau staff, donc c’est un ajustement, mais j’essaie de donner une bonne impression au quotidien, en sachant ce que je suis censé faire, en sachant ce que l’équipe doit faire, en m’adaptant au nouveau système. Il faut aller dans la bonne direction et voir comment Nate veut articuler tout ça. »

L’autre changement de l’intersaison sur lequel T.J. Warren fonde beaucoup d’espoir, et qui n’en est pas vraiment un, c’est le retour à 100% de Victor Oladipo, Domantas Sabonis et Jeremy Lamb.

« Tout le monde revient en bonne santé, maintenant il faut renforcer la cohésion tout de suite et que tout le monde reste en bonne santé jusqu’en playoffs. » Si ces trois-là, lui, Malcolm Brogdon et Myles Turner sont tous à leur meilleur niveau, le Pacers ont de quoi faire du bruit à l’Est et enfin franchir un cap.