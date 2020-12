Ben Simmons et Josh Richardson ont dressé le même constat d’échec

Laissés à l’abandon par le trop gentil Brett Brown, les Sixers ? C’est en tout cas le constat qu’avait dressé Josh Richardson dès la mi-saison en 2019-2020. Ben Simmons a récemment évoqué les mêmes maux pour expliquer la fin de saison ratée et le sweep face aux Celtics au premier tour des playoffs dans la « bulle ». Ces derniers auraient visiblement aimé un cadre plus strict et être davantage responsabilisés.

Parti aux Mavs par la suite, Josh Richardson en avait remis une couche en pointant Brett Brown du doigt comme responsable principal de cet échec cuisant.

« C’est un bon gars, avec de bonnes intentions. Je pense juste qu’à l’avenir, il doit y avoir un sens des responsabilités plus développé. Je ne pense pas qu’il y en ait eu cette saison, et je pense que c’était une partie de notre problème, avait-il déclaré. Il faut repartir de zéro, ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas confortable pour certains, mais c’est ce que font les équipes qui se battent pour le titre. Les gars qui ne font pas leur travail sur le terrain ou en dehors, il doit y avoir une sorte de conséquence pour eux. Mais vous devez être capable de vous parler et d’écouter, vraiment ».

Un groupe plus mature en 2020 ?

Des déclarations qui en disent beaucoup sur l’état d’esprit qui a pu régner dans la « bulle » au sein du clan des Sixers. Au moment de comparer son nouveau staff avec celui de Brett Brown, qui a également quitté la Pennsylvanie depuis, Ben Simmons n’a, lui non plus, pas été tendre avec son ancien coach, également ex-sélectionneur de l’Australie.

« On ne savait pas quand nous allions marquer un panier et qui allait scorer pour nous. On est passé de ça à savoir ce qu’on devait faire dans toutes les situations, avec des joueurs responsabilisés pour pas mal de choses. Même si ça concerne des petits détails, ça joue quand même, a-t-il déclaré. Josh avait clairement raison. (En fin de saison dernière), nous n’étions pas en mesure d’aller dans la « bulle » et de gagner. Je crois que notre état d’esprit n’était plus là, et le sens de la responsabilité compte pour beaucoup dans le processus qui mène à la victoire. Donc je pense qu’il avait raison ».

Même si on pouvait également attendre un mea culpa de la part des joueurs, l’heure n’est plus à ressasser le passé mais plutôt à se tourner vers l’avenir et les méthodes radicalement différentes de coach Rivers et son staff. Reste à espérer que le déclic se produira cette fois et que chacun parviendra à donner le meilleur au sein d’un effectif pas dénué de talent.

« Avec l’arrivée de Doc et de tous ces gars, et l’équipe de Doc, avec tous le staff autour, la maturité a certainement augmenté dans l’équipe, a ajouté Ben Simmons. « C’est génial de voir cela, de voir les gars être tenus responsables de certaines choses et venir ici avec un état d’esprit différent. Aussi d’avoir ces vétérans comme Dwight (Howard), Danny Green, qui mettent vraiment la barre plus haut. Donc vous savez à quoi vous attendre ».