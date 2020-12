Sur une pente difficile et savonneuse après son départ de Philadelphie, Timothé Luwawu-Cabarrot a bien redressé la barre en s’imposant chez les Nets… après avoir gravi tous les échelons en repartant de G League, du côté de Long Island.

Finalement auteur de sa meilleure saison en carrière à 8 points et 3 rebonds de moyenne, Luwawu-Cabarrot a même découvert les playoffs, où il n’a pas hésité à dégainer à 16 points et 3 rebonds de moyenne (pour 15 tirs tentés, dont 10 à 3-points, en moyenne).

« La bulle, et même la saison entière, était super. On a passé du bon temps. On a fait les playoffs au premier tour. C’était une bonne expérience, mais on avait une équipe toute nouvelle », avance TLC sur le site des Nets. « On essaye maintenant de mettre cette saison dans le rétroviseur pour essayer de continuer à progresser et apprendre à connaître mes coéquipiers. Ce qui est passé est passé, c’était bien, mais on a maintenant de nouveaux objectifs. J’essaie simplement de suivre le flot de la nouvelle équipe. »

Avec les retours combinés de Kevin Durant et Kyrie Irving, plus un staff prestigieux avec Steve Nash et Mike D’Antoni notamment, les ambitions des Nets sont évidemment revues à la hausse. Plus question de simplement faire les playoffs, il faut aller loin et viser la finale de conférence. Voire plus loin encore.

Avant ça, Luwawu-Cabarrot sait que son équipe va également changer de plan de jeu. Comme à Phoenix avec Nash à la baguette, Brooklyn va jouer vite et accélérer le tempo. Pour laisser libre cours aux talents offensifs présents dans l’effectif.

« Ça va être super. On a échangé un peu sur le sujet mais ça va être excitant de jouer avec un rythme aussi élevé. On va devoir courir, jouer vite, prendre des tirs à 3-points, attaquer le cercle et provoquer des fautes. On va jouer dans le premier quart de l’horloge des 24 secondes, donc oui, ça va jouer à un rythme très, très rapide. »

« Je sais que je vais devoir défendre sur les meilleurs attaquants adverses »

Au sein de ce dispositif, rempli de superstars et de solides vétérans, l’ailier tricolore est bien conscient de sa place sur le totem. Il s’y prépare en conséquence, avec beaucoup de jeu sans ballon et des prises de tirs rapides en sortie d’écran. Et ce, aux quatre coins du terrain.

« Vu comment l’équipe a été construite, je sais que je ne vais pas beaucoup avoir le ballon en mains. Je travaille donc sur du catch & shoot, sur la course en transition, des tirs en sortie de dribble et tout un tas de tir en sortie d’écrans. J’ai revisionné mes vidéos de la bulle et de la saison passée pour me préparer mentalement et rester dans un bon état d’esprit pour commencer la saison. »

Pas encore complètement au fait de la stratégie précise qui sera mise en place plus avant durant le camp d’entraînement, Luwawu-Cabarrot a déjà reçu quelques consignes de Coach Nash. Visiblement, et logiquement dans une équipe au visage très offensif, TLC est très attendu en défense. Sur les meilleurs extérieurs adverses, tout un programme…

« M’améliorer en défense, rester prêt et concentré chaque jour. Je sais que je vais devoir défendre sur les meilleurs attaquants adverses. Mais je n’en sais pas plus, on n’a pas encore beaucoup parlé de ce qui va se passer cette saison. »

Sorti de nulle part la saison passée, et encore perfectible sur son tir de loin, Timothé Luwawu-Cabarrot aura pour le coup le plaisir d’accueillir son compatriote, Elie Okobo, au sein de l’effectif des Nets. Mais l’un comme l’autre vont devoir batailler pour confirmer leur présence dans la rotation des Nets. En toute humilité.

« Je ne me place dans aucun rôle, je vais simplement essayer de m’intégrer dans le groupe et apporter toute l’énergie que je peux. Je sais que je peux aider cette équipe à gagner. Je pense être assez différent de tous les autres dans l’équipe. Je cours, je défends, je peux rentrer des tirs et je pense avoir une bonne opportunité dans cette équipe. Je peux jouer aux côtés de ces gars-là et apporter. »